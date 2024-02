Trento: approvata la mozione Pattini-Uez sulla commemorazione di San Lorenzo

giovedì, 29 febbraio 2024

Trento – La mozione dei consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez sulla commemorazione di San Lorenzo – detta delle Zigole – che ricorda la battaglia di Calliano del 10 agosto 1487 è stata approvata all’unanimità dall’assemblea comunale.

La battaglia di Calliano è stata commemorata a Trento per 432 anni fino al 1918 per essere poi abolita dal Regno dei Savoia. Nel XVIII secolo vennero divisi i mercati di animali dagli altri, e venne istituito il diritto dei produttori di generi alimentari di esporre la loro merce il sabato, con assoluta esclusione dei rivenditori.

La Fiera di San Lorenzo prese il nome dalla sconfitta dell’armata veneta guidata da Roberto da San Severino, avvenuta proprio il 10 agosto, e si svolgeva tra Piazza del Duomo, Piazza Santa Maria, le strade che oggi formano il Giro al Sass, Piazza Fiera e, appunto, il Ponte San Lorenzo, che -ricordiamo – si trovava all’incirca nella attuale zona di Via Pozzo.

In ordine di importanza, subito dopo l’area che ruotava intorno a Piazza Duomo c’era quella che si affacciava sull’Adige. Da Torre Verde a San Martino, da Via San Marco a tutti i vicoli che collegavano Via Lunga (l’attuale Via Manci) all’Adige. Vi si trattavano materiali di costruzione di provenienza trentina bolzanina e veneta.

Nel dipinto conservato nella chiesa di Calliano è raffigurata la battaglia del 10 agosto 1487 tra la Repubblica di Venezia e il Tirolo. Prevalsero le forze trentine e tirolesi, pur numericamente molto inferiori, che erano di stanza a Trento: con una sortita fino a Castel Pietra le truppe del Conte Giorgio di Pietrapiana di Povo-Trento sorpresero i veneziani guidati da Roberto di San Severino, moltissimi dei quali affogarono nell’Adige durante la fuga perché il ponte di barche si ruppe. La data del 10 agosto divenne da allora festività ufficiale del Principato di Trento e del Tirolo.

“Si ricorda che anche sulla facciata di Palazzo Geremia si celebra la battaglia di Calliano del 1487, come pure nel Duomo di Trento il condottiero della Serenissima Roberto da San Severino caduto nella battaglia di Calliano

Nel 1800 il mercato alimentare venne trasferito dall’attuale Giro al Sass alla Piazza delle Oche, poi divenuta Piazza delle Erbe – sostengono Alberto Pattini e Tiziano Uez -.Anche sul ponte di San Lorenzo si teneva un mercato, grazie alla sua bellezza e alla copertura tipo Ponte di Bassano. Veniva chiamato «Mercato delle zigole» (Zwibeln, cipolle), ma si vendevano tutti gli ortaggi freschi ed anche gli uccelli (cantatori, da uccelliera e da polentina) oggi vietatissimi. D’un tratto il mercato del Ponte venne spostato in Via Prepositura (probabilmente a causa di una delle frequenti piene dell’Adige), estesa poi a Piazza Santa Maria e all’attuale Via Cavour”.

