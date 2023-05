Trento: appalto del nuovo liceo artistico Vittoria

martedì, 30 maggio 2023

Trento – Si avvicina l’avvio della fase di gara per l’intervento di realizzazione della nuova sede del liceo artistico “A. Vittoria”, attualmente situato a Trento Nord, che troverà posto nei volumi completamente rinnovati in via Giusti, al posto dell’edificio ex Aziende agrarie. Entro il mese di giugno è prevista l’approvazione del progetto esecutivo, aggiornato a seguito dell’incremento dei costi, e l’avvio della procedura per l’appalto dei lavori. Il cantiere sarà aperto nei primi mesi del 2024 ed avrà una durata di circa 2 anni.

“Esprimo soddisfazione per l’avanzamento di questo importante progetto che rientra negli sforzi della Provincia autonoma di Trento per le opere pubbliche e in particolare per le sedi scolastiche: infrastrutture materiali fondamentali per lo sviluppo immateriale, cioè per la crescita del capitale umano e soprattutto dei nostri giovani”, così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “La nuova sede del Vittoria – aggiunge – è un tassello di questo impegno che porterà a rinnovare nei prossimi anni diverse sedi scolastiche”.

Ad accogliere positivamente i passi in avanti sull’opera è anche l’assessore provinciale ad istruzione, università e cultura Mirko Bisesti: “Il liceo artistico ‘Alessandro Vittoria’ di Trento è un presidio di grande rilevanza nell’offerta scolastica del Trentino. Un punto di riferimento per le nuove generazioni e per un territorio che punta sulla cultura, sull’arte, sulla creatività, considerandoli pienamente elementi di sviluppo del nostro tessuto sociale ed economico”.

Il progetto, frutto di un concorso di progettazione a livello europeo, prevede la realizzazione di 25 aule e 16 laboratori, nonché spazi per il personale docente, per il personale amministrativo e tecnico e per il protagonismo degli studenti. Il piano interrato e il piano terra verranno mantenuti, mentre il nuovo livello al primo piano sarà interamente realizzato con sistemi prefabbricati e a secco in legno. Per l’intero complesso si perseguirà come obiettivo il raggiungimento di un edificio ad “energia quasi zero” e si procederà a certificare lo stesso con il protocollo Leed livello Gold. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 19 milioni, di cui 16 milioni per lavori e 3 milioni per somme a disposizione (spese tecniche, oneri fiscali, imprevisti).

di Da. Pap.