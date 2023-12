Trento: altra fumata nera per l’elezione del presidente del Consiglio provinciale

giovedì, 7 dicembre 2023

Trento – Altra fumata nera, ed è la terza volta, per l’elezione del presidente del Consiglio provinciale di Trento. La presidente pro tempore Lucia Coppola ha precisato che, vista la mancanza del quorum strutturale, non si può procedere alla votazione, né chiedere chi è disponibile a essere votato. Oggi in aula erano assenti le minoranze. Ha quindi rinviato il Consiglio al 13 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, con l’auspicio di addivenire in questo lasso di tempo a una soluzione. Ha espresso anche piena disponibilità per convocare un’eventuale nuova riunione dei capigruppo.

Dichiarazioni dei segretari generali di Cgil Cisl Uil

“Le istituzioni – sostengono i segretari di Cgil Cisl Uil – non possono essere ridotte a terreno di scontro politico. Sono luoghi dove si assumono scelte per il bene della collettività tutta. Per questa ragione è inconcepibile che, dopo il braccio di ferro tra i partiti di maggioranza che ha tenuto per oltre un mese il Trentino senza un esecutivo, adesso ad essere bloccato sia il Consiglio provinciale. Facciamo appello a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, perché recuperino il senso delle istituzioni, che deve appartenere a chi ha assunto una carica pubblica. E’ ora di smetterla con ripicche e inutili tatticismi che, provando a ridurre le garanzie riconosciute per prassi al bilanciamento tra maggioranza e opposizioni, bloccano l’operatività delle istituzioni”.

“Lo ribadiamo – aggiungono – per l’ennesima volta: il Trentino ha bisogno di un Governo provinciale autorevole e operativo e di un Consiglio provinciale in grado di funzionare al meglio immediatamente. Maggioranza e opposizione debbono potersi misurare fin da subito sui provvedimenti concreti. Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati attendono risposte sull’emergenza salariale, a partire dagli stanziamenti per il rinnovo del contratti provinciali, sulla casa, sulle misure di sostegno alle famiglie insufficienti a coprire l’inflazione. Sono queste le questioni che impattano sulla vita delle persone. Il resto sono inutili giochetti, incomprensibili per la maggioranza dei cittadini”.

Degasperi risponde ai sindacat

“Visto il livello dei salari in Trentino (il più basso del Nord Italia e sotto la media nazionale), visto il livello di precariato (il più alto), giusto per fare due esempi, forse è il caso che CGIL CISL e UIL pensino al loro ambito anziché improvvisarsi politologi. Se oggi il Trentino non ha un governo non è certo colpa delle minoranze.

Se il Consiglio è rimasto fermo dal 22 ottobre ad oggi idem. Probabilmente invece a CGIL CISL e UIL piace farsi prendere in giro dai loro interlocutori, siano essi la Provincia o i rappresentanti dell’imprenditoria locale. A noi invece no. Se hanno bisogno di ripetizioni per capire quanto è successo oggi e quanto rischia di succedere a causa della loro accondiscendenza rispetto ai nuovo padroni del Trentino, siamo a disposizione. Anche con i disegni”, la reazione del consigliere Filippo Degasperi (Onda).