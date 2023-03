Trentino Alto Adige: accordo su protezione reti e sistemi informatici

lunedì, 13 marzo 2023

Terlano – Siglato un importante accordo interistituzionale volto alla protezione delle reti e dei sistemi informatici di importanti aziende operanti in ambito regionale. Alla presenza del Questore della Provincia di Bolzano Giancarlo Pallini è stato sottoscritto un importante protocollo di intesa da parte del Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale “Trentino – Alto Adige”, Vice Questore della Polizia di Stato Alberto Di Cuffa e il Presidente Georg Kossler del Consorzio delle Cooperative Ortofrutticole dell’Alto Adige – società agricola cooperativa VOG.

Il protocollo ha l’obiettivo di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche aziendali mediante la reciproca condivisione e l’analisi di informazioni tecniche atte ad impedire tempestivamente la realizzazione di minacce o vulnerabilità informatiche condotte a danno della regolarità dei servizi e dei processi produttivi.

Oltre all’innalzamento dei livelli di sicurezza cibernetica, la partnership consentirà anche di ottimizzare le procedure di intervento in caso di incidente critico di natura informatica nonché lo sviluppo di momenti di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza e protezione delle reti e dei sistemi informativi automatizzati.

Continua, quindi, la costante azione della Polizia di Stato volta a diffondere e promuovere un’adeguata e funzionale cultura della sicurezza in campo informatico nel segmento amministrativo e produttivo mediante l’attivazione da parte del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Postale “Trentino – Alto Adige” di appositi protocolli di protezione informatica a favore di soggetti pubblici e privati, di rilievo strategico e occupazionale, operanti sul territorio di regionale competenza.