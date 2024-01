Trento, alla Rsa Gabbiolo festeggiati otto neo centenari

mercoledì, 24 gennaio 2024

Trento – Non capita tutti i giorni di riunire, in un’unica festa, ben 8 persone che hanno superato la soglia dei 100 anni. Così alla Rsa di Gabbiolo sono confluite 5 signore (altre 2 residenti e 1 residente non hanno potuto essere presenti) dalle 4 Rsa gestite dall’Apsp Civica di Trento. A loro è stato rivolto un accorato saluto da parte dello staff, del consiglio di amministrazione e anche del sindaco Franco Ianeselli che ha portato un omaggio floreale a nome dell’intera città.

La direttrice dell’Apsp Francesca Galeaz ha usato più volte la parola “speciale” nel suo saluto: speciale è la giornata, speciali le persone festeggiate e quelle che le assistono e che le hanno accompagnate oggi, speciali anche i loro familiari, che non hanno voluto mancare l’appuntamento.

Per il consiglio di amministrazione ha portato un saluto il vice presidente Paolo Holneider, emozionato perché – coincidenza – oggi era anche il suo compleanno: ne fa 51. “Qui non parliamo mai di ospiti ma di residenti – ha detto – perché vogliamo che questa sia una casa, casa vostra». Il sindaco Ianeselli: «Oggi siamo qui a festeggiare ma anche a metterci in ascolto: è un’occasione per parlare con persone che hanno una lunga esperienza di vita, da cui imparare. Ringrazio tutto lo staff e in generale chi lavora nelle case di riposo”. Il coro “Tanti auguri a te” è partito spontaneo.

Ecco dunque l’elenco delle persone festeggiate. Irma Bortolotti compirà 103 anni nel 2024, è residente a Gabbiolo. Dalla Rsa Angeli Custodi sono arrivate Ida Cramer di 103 anni ed Ermelinda Nicolodelli di 100. Dalla Rsa Stella del Mattino Elvira Ferrai di 100 anni e Carmen Mattivi che festeggerà i 100 a maggio. Non hanno potuto presenziare Anna Perini di 102 anni residente agli Angeli custodi, Ilva Soncini, 101 residente agli Angeli Custodi ed Enzo Segatta, 103 anni residente a San Bartolomeo.