Trento: Alessandro Iurlaro eletto presidente provinciale di Fratelli d’Italia

Trento – Alessandro Iurlaro è stato eletto presidente provinciale di Fratelli d’Italia in Trentino. Non è stata comunque un’elezione unitaria, come era stato avanzato da esponenti di primo piano del partito della Meloni in Trentino.

Alessandro Iurlaro (al centro nella foto tra Francesca Gerosa e Alessandro Urzì) ha ottenuto una valanga di voti: 405. Invece 160 consensi sono andati al gruppo che fa riferimento ai parlamentari Andrea De Bertoldi e Alessia Ambrosi e 31 al terzo gruppo, quello di Katia Rossato. Il nuovo presidente provinciale di FdI avrà un compito non semplice: mettere insieme e far coesistere le diverse “anime” del partito.