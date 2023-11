Trento, al consigliere Zanetti la delega alla modifica del regolamento e alla valorizzazione delle Circoscrizioni

mercoledì, 29 novembre 2023

Trento – Il sindaco Franco Ianeselli ha presentato oggi, nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia, la nuova delega consigliare attribuita alla consigliera comunale Silvia Zanetti: “Abbiamo la necessità di modificare, semplificare, attualizzare il regolamento delle circoscrizioni per renderle più snelle ed efficienti, meno consigli comunali in miniatura, più libere dal peso della burocrazia – ha dichiarato il sindaco – In quanto avvocato, Silvia Zanetti ha la competenza necessaria e anche la capacità di cercare un consenso più largo possibile all’interno del Consiglio comunale oltre che tra i presidenti di circoscrizione. Nella delega c’è anche un riferimento alla sicurezza di prossimità e quindi ai gruppi di controllo di vicinato: affinarne la definizione dal punto di vista regolamentare è importante anche per promuoverne l’attività”.

Accanto al sindaco c’era l’assessore al Territorio e Lavori pubblici Italo Gilmozzi che ha definito “la scelta del sindaco assolutamente condivisa e finalizzata a dare servizi sempre migliori alle nostre comunità”. Infine, la consigliera Zanetti ha ringraziato il sindaco per la “manifestazione di fiducia” e ha sottolineato il rapporto di “stima reciproca che si è instaurato in questi anni”, nonostante le candidature contrapposte alle elezioni del 2020. “Dobbiamo valorizzare la dignità delle Circoscrizioni lavorando sulla semplificazione e sulla sburocratizzazione”, ha dichiarato Zanetti.

La delega attribuita alla consigliera comunale Silvia Zanetti riguarda in particolare le “modifiche regolamentari e normative” funzionali a “valorizzare il ruolo delle circoscrizioni quali presidio di comunità anche con riferimento allo sviluppo della sicurezza di prossimità”. Ad oggi le funzioni e le attività delle Circoscrizioni sono definite e disciplinate dal Regolamento del decentramento, dal Regolamento sui criteri e modalità per l’erogazione di contributi ed altri benefici da parte delle Circoscrizioni e dal Regolamento per l’utilizzo temporaneo delle sale e degli spazi circoscrizionali.

La delega alla consigliera Zanetti è coerente con le Linee programmatiche di mandato e con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 che, tra gli obiettivi operativi, inserisce il ripensamento del “ruolo delle Circoscrizioni e delle loro attribuzioni in un’ottica di vicinanza alla popolazione, anche per individuare strumenti di rilancio economico della città” e la risposta “alla richiesta di sicurezza potenziando la prossimità della polizia locale, le iniziative di vigilanza di comunità, i controlli di vicinato e le attività interforze”. Tra gli obiettivi del Dup c’è anche la valorizzazione della “figura del vigile di quartiere” e l’animazione dei “diversi luoghi della città per rendere vive zone percepite più insicure”.

Una delle prime attività della consigliera delegata sarà l’incontro con i presidenti di Circoscrizione, con i quali sarà condiviso il ripensamento del ruolo e gli scenari futuri degli organismi di decentramento e partecipazione.