Trento: accoglienza invernale, attivati altri 24 posti letto

giovedì, 15 febbraio 2024

Trento – Fino a mercoledì 28 febbraio i richiedenti protezione internazionale potranno rivolgersi al dormitorio allestito nella sala polivalente della Circoscrizione Oltrefersina in via La Clarina dove saranno predisposti 24 posti letto. A partire da questa sera non saranno più disponibili quelli messi a disposizione dall’Amministrazione comunale nel bocciodromo di via Fermi.

L’accoglienza straordinaria, promossa dal Comune di Trento per garantire la continuità del servizio nel periodo invernale, è gestita da Melting Pot Odv in collaborazione con l’associazione Assemblea antirazzista.

Spiega l’assessore al Welfare Alberto Pedrotti: “Le serate continuano a essere fredde, nonostante sia tornato il sole. L’Amministrazione comunale ha deciso dunque di non rinunciare a quei 24 posti letto allestiti a dicembre in un primo momento nella sala della Clarina, poi alla palestra delle Bellesini, a seguire nel bocciodromo di via Fermi e infine di nuovo in Clarina. Ringraziamo a questo proposito la Circoscrizione Oltrefersina che con grande disponibilità ha concesso l’utilizzo della sala rinunciando temporaneamente a un importante spazio di incontro. La nostra gratitudine va anche alle associazioni e a tutti i singoli volontari che con grande generosità da settimane si stanno occupando dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”.