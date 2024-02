Trento, accoglienza disabili: intervento della cooperativa sociale AbilNova

lunedì, 12 febbraio 2024

Trento – AbilNova cooperativa sociale ha partecipato con il proprio Dark on the Road, il truck allestito a bar al buio itinerante, al Carnevale di Borgosesia, in provincia di Vercelli, portando a bordo oltre trecento persone.

Consiglio di amministrazione e operatori di AbilNova in questi stessi giorni hanno seguito la vicenda dell’albergo di Moena che ha negato l’ingresso ad una donna cieca con il proprio cane guida. Il regolamento dell’hotel parla chiaro, hanno detto i titolari. Ma anche le leggi a tutela dei preziosi amici a quattro zampe delle persone con disabilità visiva non lasciano spazio al dubbio né alle interpretazioni delle singole strutture o esercizi commerciali. ”Questo episodio ha a che fare con una mancata conoscenza delle norme e delle esigenze specifiche di ciechi e ipovedenti. Per questo le nostre attività di sensibilizzazione sono fondamentali” racconta il responsabile AbilNova Ferdinando Ceccato.

Negli anni AbilNova ha accolto circa 200.000 persone tra cene, concerti, teatro e bar al buio. Sono eventi impegnativi dal punto di vista organizzativo e soprattutto economico ma da sempre la cooperativa di Trento, attiva dal 2008 sul territorio provinciale e nazionale, investe sulla formazione e sulla sensibilizzazione per promuovere una cultura positiva della disabilità, in modo che possa essere considerata con i propri limiti ma al contempo con le proprie risorse, e anche per evitare che si ripetano episodi così spiacevoli, nei quali la cooperativa negli anni è intervenuta per garantire i diritti delle persone con disabilità sensoriale. “La cooperativa vuole continuare a organizzare attività di questo tipo perché ci crediamo profondamente – prosegue il presidente AbilNova Giuseppe Fratea – e siamo sempre alla ricerca di persone e aziende che sposino il valore di queste attività e ci supportino nel diffondere il più possibile la conoscenza e la consapevolezza necessarie per costruire una società davvero in grado di essere abitata da chiunque”.