Trento: AbilNova Cooperativa Sociale celebra i primi 15 anni

giovedì, 14 dicembre 2023

Trento – AbilNova Cooperativa Sociale celebra il traguardo dei suoi primi 15 anni di attività. La giornata “Quindi-ci siamo! – Una storia di progetto, servizi e persone” sarà suddivisa in due momenti, uno più istituzionale ed uno più informale.

Il primo momento prevede un convegno nel pomeriggio di domani venerdì 15 dicembre presso gli spazi di Edizioni Centro Studi Erickson in via del Pioppeto a Trento, in cui interverranno relatori sia interni alla Cooperativa sia esterni di fama nazionale.

Nella prima parte ci sarà un confronto sul mondo sanitario, con la presenza del dottor Filippo Amore, Direttore del Polo nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, il dottor Filippo Cruciani, referente scientifico di IAPB Italia, già Direttore Responsabile della Seconda Clinica Oculistica, UOC (Unità Operativa Complessa) Oftalmologia, all’Umberto I°, e la dottoressa Federica Romanelli, Direttrice presso l’Unità operativa oculistica multizonale di APSS Trento. Si parlerà di cecità e ipovisione nel mondo, della visione secondo ICF, della riabilitazione visiva e delle nuove frontiere della chirurgia oculistica. Interverrà poi l’ingegner Simone Carpanese di Tiflosystem srl per illustrare l’importanza delle tecnologie elettroniche e informatiche al servizio della qualità della vita di ciechi e ipovedenti.

Nella seconda parte verrà dato spazio invece all’inclusione scolastica e all’importanza di affiancare lo sviluppo e gli apprendimenti degli studenti con disabilità sensoriale con competenze e metodologie specifiche. È prevista la presenza del dottor Enrico Dolza, direttore della Fondazione Istituto dei Sordi di Torino, della dottoressa Sabrina Signorini, neuropsichiatra nel Centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva della Fondazione Mondino di Pavia, e del dottor Michele Corcio, presidente della Cooperativa Louis Braille di Foggia. I relatori esterni forniranno un importante quadro entro il quale AbilNova dal 2008 si muove offrendo servizi e proponendo attività che puntino alla presa in carico globale dell’utente e al massimo livello di autonomia possibile, cercando risposte individualizzate rispetto ai bisogni e alle caratteristiche di ogni persona. I relatori interni, dell’area scuola e dell’area sanitaria della cooperativa, racconteranno una storia fatta di progetti, servizi e persone, in cui le competenze multidisciplinari si uniscono per portare avanti la mission di AbilNova: fornire strumenti di autonomia all’utenza e strumenti di inclusione alla società, cercando sempre nuove sfide da affrontare, ulteriori traguardi da raggiungere in un’ottica di sviluppo, innovazione e formazione, senza far mancare mai la passione, l’entusiasmo e l’importanza dell’elemento umano, che ancora fortunatamente fa la differenza.

In serata il momento più informale vedrà sul palco dell’Auditorium della Federazione della cooperazione trentina il Coro Pasubio, diretto da Ivan Cobbe, maestro compositore e amico di AbilNova, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale. L’evento è gratuito e aperto alla popolazione.