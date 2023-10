Trento, “4 ristoranti al buio”: ristoratori e AbilNova insieme per un evento speciale

sabato, 14 ottobre 2023

Trento – Quattro ristoranti al buio per un’esperienza sensoriale unica da offrire ai clienti con l’obiettivo di sensibilizzare verso ipo- e non-vedenti. È questo il senso dell’iniziativa presentata dal presidente dell’Associazione ristoratori del Trentino Marco Fontanari e dal responsabile di AbilNova Ferdinando Ceccato.

Quattro ristoranti che si alterneranno in quattro date diverse nella sede di AbilNova a Trento per offrire una cena completamente al buio. “4 ristoranti al buio” è l’iniziativa nata dalla collaborazione tra AbilNova, cooperativa sociale che opera nel campo della disabilità visiva, e l’Associazione Ristoratori del Trentino. L’Associazione guidata da Marco Fontanari non è nuova ad iniziative di rilevanza sociale: «Siamo convinti – spiega il presidente – che si tratti di un’iniziativa particolarmente importante e meritoria, che ha l’obiettivo di sensibilizzare noi tutti sulle piccole e grandi difficoltà che si trova ad affrontare chi è affetto da disabilità visiva. Anche un gesto comune come cenare al ristorante può essere un momento complicato per chi si trova in questa condizione. Perciò abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa che vuole dimostrare la nostra attenzione verso una sempre maggiore inclusività della nostra offerta, enogastronomica in primis ma anche turistica». «La nostra associazione – ha detto il responsabile di AbilNove Ferdinando Ceccato – ha promosso già in passato eventi di sensibilizzazione come il bar al buio e le degustazioni. Abbiamo voluto organizzare questo evento con l’Associazione ristoratori per diffondere ancora più largamente il nostro messaggio e la sensibilità verso le persone con disturbi della vista. Sappiamo quanta importanza abbiano, per gli chef, l’impiattamento e la presentazione dei loro piatti, ma in quest’occasione gli elementi più importanti sono profumi e gusti».

Questa prima collaborazione, secondo entrambi gli organizzatori, ha le caratteristiche per proseguire a lungo, anche in altre forme: il segretario dell’Associazione Ristoratori, Mattia Zeni, a testimonianza del grande senso di solidarietà della categoria, ha sottolineato l’immediata adesione dei ristoranti coinvolti. In loro rappresentanza, alla conferenza stampa di questa mattina, erano presenti Emanuela Bettucchi del ristorante Prime Rose e Danilo Moresco del ristorante Da Pino, che hanno espresso sincero entusiasmo per l’opportunità di partecipare ad un evento di solidarietà e inclusione.

Le date ed i ristoranti coinvolti

20 ottobre – Ristorante Prime Rose

27 ottobre – Ristorante da Pino

10 novembre – Locanda delle 3 chiavi

17 novembre – Ristorante al Vò

I dettagli del programma

Ore 19.45 – ritrovo dei partecipanti per la partecipazione alla serata

Ore 20.00 – inizio della cena

Tutte le cene si terranno nella sede di AlbiNova in via della Malvasia 15 a Trento (entrata dal sottoportico). Il costo del menù completo è di 45 euro e la prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0461 1959595 oppure scrivendo a scrivendo all’indirizzo email eventi@abilnova.it