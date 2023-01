Trentino, un’aquila reale tra i primi ospiti del ‘nuovo’ Centro recupero animali selvatici

sabato, 14 gennaio 2023

Trento – Da un paio di settimane la Provincia ha assunto la gestione del Centro recupero animali selvatici (Cras) del Bosco della città. La struttura – operativa 7 giorni a settimana – vede un’aquila reale tra i suoi primi ospiti di questa nuova fase, mentre è stato liberato un gheppio ricoverato per problemi di deambulazione a causa di un investimento. Foto @ Carlo Frapporti – Archivio PAT.

Lo scorso fine settimane l’aquila è stata consegnata al Cras dal Corpo forestale trentino. L’aquila non era in grado di volare e l’operatrice ha subito ipotizzato un avvelenamento da piombo, noto anche come saturnismo. Il rapace è stato sottoposto ad esami clinici, che hanno confermato la diagnosi. Poiché l’avvelenamento è risultato molto grave, l’aquila è attualmente in terapia intensiva.

L’orario invernale per la consegna degli animali al Centro prevede una fascia mattutina dalle 9 alle 12 e una pomeridiana dalle 13 alle 16. La consegna va preceduta da una telefonata a uno dei due seguenti numeri 335.6306801 e 335.6305749.