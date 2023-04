Trentino, nominato il direttore dell’epidemiologia clinica valutativa

sabato, 29 aprile 2023

Trento – Il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro ha conferito a William Mantovani l’incarico di direttore dell’Unità operativa epidemiologia clinica valutativa. Il professionista, già responsabile della struttura di coordinamento screening Apss, è stato selezionato in base all’esito del colloquio e del curriculum professionale. L’incarico avrà durata quinquennale a partire dal 1° maggio.

William Mantovani è nato a Negrar (VR) nel 1975 e si è laureato in medicina e chirurgia nell’Università di Verona dove nel 2006 si è specializzato in igiene e medicina preventiva.

Si è avvicinato all’epidemiologia clinica nel 1998 con lo studio e la valutazione dei tumori pancreatici a Verona. Ha frequentato dal 2001 al 2002 il corso di perfezionamento in “Statistic in Medicine and Clinical Epidemiology” dell’Università di Verona. Durante la specializzazione in igiene e medicina preventiva è diventato professore aggregato in epidemiologia e igiene applicata nell’Università di Verona, ruolo che ha ricoperto da ottobre 2006 a settembre 2012, data del suo arrivo in Apss. Ha collaborato con istituzioni internazionali e nazionali e ha partecipato a diversi progetti di ricerca in ambito internazionale e nazionale.

Il dottor Mantovani ha svolto l’attività professionale dal 2008 al 2012 all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e successivamente in Apss dove si è occupato di promozione ed educazione alla salute e successivamente dal 2017 ad oggi di screening oncologici, avviando il nuovo modello di screening per il tumore della cervice uterina con la ricerca del virus HPV. Durante i 10 anni in Apss ha proseguito l’attività di docente di epidemiologia nei corsi di laurea in area sanitaria e in master dell’Università di Verona.

La sua produzione scientifica è orientata ai temi della valutazione di tecnologie sanitarie, all’epidemiologia clinica, all’epidemiologia valutativa dei servizi e delle strategie di sanità pubblica. Ha al suo attivo numerosi articoli pubblicati in riviste internazionali e capitoli di libro inerenti alla sua attività professionale.