Trentino Alto Adige, vertici col console François Bonet

Trento – I rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e la Francia sono particolarmente proficui e l’obiettivo è di rafforzarli ulteriormente. Ne hanno discusso oggi, nel corso di un colloquio, il presidente Maurizio Fugatti e il console generale di Francia a Milano François Bonet, accompagnato dall’avvocato Maria Emanuela de Abbondi, console onorario di Francia in Italia, alla guida del Consolato a Trento. Foto @Juliet Astafan – Archivio Ufficio Stampa PAT.

Un incontro all’insegna della cortesia e del reciproco scambio di informazioni strategiche relative a diverse tematiche che vedono il Trentino impegnato anche sulla scena internazionale.

ALTO ADIGE

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha incontrato oggi (2 aprile) a Palazzo Widmann il Console generale di Francia a Milano, François Bonet, accompagnato dall’avvocatessa Maria Emanuela de Abbondi, console onorario di Francia in Italia.

Il presidente Kompatscher ha illustrato la situazione attuale in provincia di Bolzano, ponendo particolare attenzione al tema dell’Autonomia. “Il nostro obiettivo è quello di adeguare la legislazione alle esigenze tipiche del territorio”, ha spiegato Kompatscher.

Nel corso del cordiale incontro, il Console François Bonet si è mostrato interessato nel conoscere i punti di forza del territorio altoatesino. Kompatscher ha spiegato che il turismo rappresenta una delle risorse fondamentali per l’Alto Adige, sottolineando come “la spettacolarità del paesaggio unita all’operosità dei cittadini contribuisca a rendere il territorio fortemente competitivo nel settore turistico”. L’Alto Adige conta circa 8 milioni di turisti l’anno ed è la seconda regione al mondo per densità turistica, dopo l’isola spagnola di Maiorca. “Il tema dell’overtourism è attualmente molto discusso: rimane importante individuare le soluzioni più adatte per puntare su un turismo sempre più sostenibile”, ha aggiunto il presidente Kompatscher.

Durante il colloquio si è poi parlato della progressiva diminuzione della popolazione nelle regioni alpine. “In questo contesto, la nostra provincia può vantare il minor tasso di spopolamento”, ha aggiunto Kompatscher, ricordando i numerosi investimenti fatti nel settore culturale, scolastico e nel sostegno dei territori periferici.