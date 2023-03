Trentino Alto Adige: sostegno alla cultura ladina, cimbra e mochena

martedì, 28 marzo 2023

Trento – La Regione Trentino Alto Adige ha approvato una delibera che sostiene 42 progetti molti dei quali rivolti soprattutto ai più giovani per avvicinarli alla cultura ladina, cimbra e mochena.

Promuovere e realizzare iniziative, progetti e attività nel campo della tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali da parte sia di amministrazioni locali e istituti culturali che istituzioni sociali private in provincia di Trento e di Bolzano. È questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alle minoranze linguistiche Manfred Vallazza (nella foto), che stanzia 699.643 euro suddivisi tra 42 progetti ritenuti idonei e da realizzare entro fine anno, 30 in Trentino e 12 in Alto Adige.

Sono tanti i progetti interessanti e rivolti in particolar modo verso i più giovani come ad esempio quello proposto dall’Associazione culturale Antemonia che sta realizzando laboratori di teatro in lingua ladina per bambini e ragazzi.

Sempre per i più piccoli l’Istituto Cimbro, invece, propone una colonia estiva per i bambini fra i 7 e i 13 anni per imparare e conoscere la lingua e le tradizioni della cultura cimbra. A proposito di cultura non mancano certo i progetti di promozione di musica e spettacoli che richiamano la cultura ladina, cimbra e mochena. Suggestiva sarà la rassegna “Cultura da Munt” – 2023 prevista al Passo delle Erbe dove è previsto uno spettacolo rievocativo delle leggende del passato. Per far avvicinare i giovani alla musica, invece, sono previsti concerti di musica classica in collaborazione con scuole musicali locali e musicisti ladini in diversi appuntamenti sparsi su tutto il territorio regionale.