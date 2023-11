Trentino Alto Adige, il sostegno regionale agli istituti culturali per il triennio 2023-2026

mercoledì, 22 novembre 2023

Trento – La giunta regionale, su proposta dell’assessore alle minoranze linguistiche Manfred Vallazza, ha confermato anche per il triennio 20023-2026 le quote di adesione per il sostegno agli Istituti culturali e ha deliberato per l’anno 2024 una cifra pari a 280 mila euro. In particolare, all’ Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn” sono state assegnati 120 mila euro, mentre all’Istituto Cimbro e Istituto Culturale Mocheno riceveranno rispettivamente, invece, 80 mila euro. Inoltre, nei confronti dell’Istituto Cimbro è stato deciso un importo aggiuntivo di 40 mila euro su richiesta della Provincia Autonoma di Trento. Sempre la giunta regionale ha deliberato anche a favore dell’Istituto Ladino “Micurá de Rü” un finanziamento di 125 mila euro per l’anno 2024.

“Gli istituti culturali svolgono funzione di tutela e salvaguardia, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio linguistico e culturale a favore delle comunità minoritarie di riferimento – ha ricordato Vallazza – con ricadute positive sullo sviluppo culturale dell’intera comunità regionale”.