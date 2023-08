Trentino Alto Adige: destinati ai territori ladini più di tre milioni di euro

giovedì, 24 agosto 2023

San Leonardo in Badia – Nuovi progetti per lo sviluppo dei territori ladini. Tre milioni e 300mila euro sono stati destinati per contribuire a realizzare nel prossimo biennio otto progetti da parte di enti e associazioni volti alla tutela delle minoranze linguistiche. È quanto ha deciso la Giunta regionale su proposta dell’assessore Manfred Vallazza (nella foto). Parliamo di iniziative volte a valorizzazione la diversità linguistica e culturale, dello sviluppo economico del territorio di insediamento della comunità minoritaria nonché del dialogo interculturale.

Ecco i progetti:

Riqualificazione della piazza e del borgo di San Leonardo in Badia;

Ristrutturazione e ampliamento della casa parrocchiale, accessibilità archivio millenario della biblioteca di Marebbe;

Ricostruzione della zona sportiva Plans e costruzione di un centro autogestito per la gioventù e di una caserma dei vigili del fuoco di La Valle;

Realizzazione di edificio polifunzionale- centro culturale nella zona Pinis in San Martino in Badia;

Ampliamento e ristrutturazione dell’ex scuola elementare don Lodovico Gross per realizzazione polo della musica della Val di Fassa (sede scuola musicale, sala prove banda, auditorium della musica) a San Giovanni di Fassa;

Realizzazione di un percorso didattico lungo la strada forestale in località Stocker a Palù;

Risanamento delle pavimentazioni in legno della biblioteca comprensoriale e terrazzo nella scuola musicale a Ortisei;

Sviluppo di pacchetti applicativi per il trattamento automatico della lingua ladina all’Istituto Culturale Ladino;

“Tutti questi progetti mirano a conservare la diversità linguistica e culturale che caratterizza il nostro territorio – ha spiegato l’assessore Vallazza – riconoscendo nei diritti linguistici e culturali una parte integrante dei diritti umani e nella loro promozione un contributo importante ad una società regionale pluralistica, democratica e prospera”.