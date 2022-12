Trentino Alto Adige, consegnate le onorificenze ai volontari della cooperazione italo-austriaca

giovedì, 8 dicembre 2022

Trento – Il commendator Mario Eichta è stato ospite nel palazzo della Regione, dove ha consegnato ufficialmente le onorificenze alle figure resesi più preziose nei tanti anni di svolgimento degli incontri italo-austriaci.

Eichta ha rievocato i tre decenni di impegno per il rafforzamento dei vincoli di conoscenza e di amicizia, antidoti ai nazionalismi e alle ferite della storia.

Accolto dall’assessore regionale Lorenzo Ossanna, che nel complimentarsi con le persone insignite ha ringraziato ufficialmente il Commendatore Eichta per il lavoro svolto negli anni. Ossanna ha sottolineato l’importanza dell’evento sottolineando che difronte alla realtà di un mondo che vive, in molte sue aree, una condizione di conflitto permanente, non è un compito facile, quello di testimoniare la necessità e l’urgenza di sostituire il linguaggio delle armi con parole di pace. Questo messaggio è ancora più importante nel 2022, che verrà ricordato dai posteri come l’anno in cui venti di guerra hanno ricominciato a soffiare sull’Europa. Oltre ad Ossanna hanno partecipato il vicepresidente della Regione Luca Guglielmi e il Presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder.

Eichta ha premiato Ornella Tonin in uniforme di assistenza sanitaria in guerra(crocerossina), Tiziano Simeoni in uniforme di ufficiale austriaco e Claudio Zen in uniforme di Alpino della Grande Guerra. Queste persone in forma volontaria hanno contribuito al mantenimento di numerosi cimiteri militari e ossari sia italiani sia austroungarici.