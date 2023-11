Trentino Alto Adige: assunti 29 operatori giudiziari

venerdì, 17 novembre 2023

Trento – Gli uffici giudiziari della Regione rinforzano i ranghi con l’assunzione di 29 nuovi dipendenti dopo l’esito del concorso pubblico a tempo indeterminato per operatori giudiziari. In particolare, 19 sono donne mentre 10 gli uomini. Scendendo ancora di più nel dettaglio 14 sono stati assegnati ad uffici giudiziari della Provincia di Trento (9 a Trento e 5 a Rovereto), 10 sono state assegnate ad uffici giudiziari di Bolzano, 5 ad uffici del Giudice di Pace (tre a Trento, una a Rovereto ed una a Bressanone).

Per continuare a colmare i vuoti nel comparto giustizia la giunta regionale ha poi approvato la graduatoria di merito del concorso per 20 posti come funzionario giudiziario (8 per gli uffici in Trentino e 12 per quelli in Alto Adige) e 9 come funzionario Unep (5 per gli uffici in Trentino e 3 per quelli in Alto Adige).

La graduatoria finale vede idonei 36 candidati (di cui solo 2 appartenenti al gruppo linguistico tedesco). A farla da padrone, anche questa volta sono le donne con ben 28 candidate risultate idonee alla prova rispetto ai soli 8 uomini. Di questi 36 candidati risultati idonei sono però solo 19 i vincitori del concorso (15 donne e 4 uomini) e di questi solo 6 (4 donne e 2 uomini) saranno destinati agli uffici giudiziari di Bolzano in quanto possessori dell’attestato di bilinguismo.

La giunta regionale ha infine approvato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico a tempo indeterminato per 15 assistenti giudiziari da destinare agli uffici di Bolzano e 10 agli uffici dei giudici di pace sempre di Bolzano. Ad oggi, infatti, sono pervenute soltanto 49 candidature.

Pertanto, il termine ultimo per presentare la propria candidatura slitta al 9 dicembre 2023.