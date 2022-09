Trentino, Alta Formazione: la proclamazione all’Istituto Artigianelli

lunedì, 26 settembre 2022

Trento – Presso l’Istituto Artigianelli di Trento, si è tenuta una sessione di tesi a conclusione del percorso di Alta Formazione per il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore grafico per la comunicazione Multicanale. A seguire la proclamazione e la consegna dei diplomi per cinque studenti, due dei quali hanno aderito alle opportunità offerte dal partenariato firmato nel 2019 fra il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento e l’Alta Formazione (TAG – Trentino Alta Formazione Grafica) per il raggiungimento, attraverso un’abbreviazione di carriera, del doppio titolo. Foto @Paolo Pedrotti Agenzia 3P.

Il dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura della Provincia, Roberto Ceccato, portando il saluto della Giunta e dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, ha ricordato le motivazioni che hanno portato a ideare i percorsi di alta formazione, con l’obiettivo di offrire agli studenti prospettive ulteriori venendo anche incontro alle esigenze del mondo produttivo e creando una collaborazione con il mondo della ricerca e l’Università. Oggi, ha aggiunto, tanto a livello nazionale che provinciale si investe in questo settore anche perché i risultati in termini di successo professionale sono confortanti.

Erik Gadotti, dirigente dell’Istituto Artigianelli ha parlato di un momento importante sottolineando le opportunità offerte agli studenti grazie alla collaborazione con l’Università, in termini di accesso alle strutture, tirocini, e occasioni di contatto sia con il mondo della ricerca che con quello delle aziende.

Jeroen Vaes, Direttore del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’Università di Trento, ha ricordato la storia del corso universitario in Interfacce e Tecnologie della Comunicazione che oggi vede iscritti molti studenti. La sinergia in corso con l’Istituto Artigianelli, ha aggiunto, coniuga capacità accademiche e professionali.

Ai saluti sono seguite le proclamazioni ufficiali e la consegna dei diplomi.

Il TAG, Trentino Alta Formazione Grafica, è un percorso biennale non accademico ed equiparato ai percorsi nazionali ITS, che rilascia un titolo riconosciuto in tutta Europa (livello 5 del quadro europeo delle qualifiche – EQF). È caratterizzato dall’integrazione fra didattica d’aula, ricerca applicata ed esperienze lavorative in aziende del settore. Grazie alla collaborazione in atto, gli studenti possono conseguire in quattro anni sia il titolo di Tecnico Superiore Grafico per la Comunicazione Multicanale presso l’Istituto Artigianelli di Trento, che la laurea triennale in Interfacce e Tecnologie della Comunicazione presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento.