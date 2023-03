Tremosine: senso unico sulla Sp38 della Forra

martedì, 7 marzo 2023

Tremosine (Brescia) – Istituzione del senso unico sulla Sp38 della Forra “Tremosine-Tignale“. Come ogni anno, la strada della Forra durante il periodo estivo viene regolamentata con l’istituzione di un senso unico di marcia in direzione a salire, dalle 10 alle 19, dal km 0+000 (località Porto di Tremosine) al km 3+000 (località Forra di Tremosine), poiché in questo tratto, molto stretto, è difficile lo scambio tra due veicoli transitanti in direzioni opposte.

Quest’anno, visto il buon esito della gestione della circolazione negli anni scorsi e visto il notevole aumento del traffico in transito a seguito della riapertura della strada, l’istituzione del senso unico – come da ordinanza del direttore del settore strade e trasporti della Provincia di Brescia, Pierpaola Archini, è anticipata e scatterà dal 1 aprile e terminerà il 12 novembre.