Tremosine, dopo 17 mesi riaperta la strada della forra

giovedì, 26 maggio 2022

Tremosine – E’ stata riaperta nel pomeriggio la “strada della forra” – Sp38 – chiusa dal 28 dicembre 2020. All’apertura della strada erano presenti il consigliere delegato ai Lavori Pubblici della Provincia di Brescia, Massimo Vizzardi, quindi Battista Girardi, sindaco di Tremosine (Brescia), gli amministratori locali che avevano più volte sollecitato la Provincia ad intervenire per riaprire la strada, gli agenti della Polizia locale e i tecnici.

Per gli interventi di messa in sicurezza della strada, provocati da una nevicata e ondate di maltempo, la Provincia di Brescia ha destinato due milioni e 700mila euro, per le opere suddivise in due lotti, che hanno permesso di riaprire la strada e tornare a transitare.