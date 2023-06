Tre giorni di sciopero alla Galbusera di Cosio Valtellino

martedì, 27 giugno 2023

Cosio Valtellino (Sondrio) – Scatta la mobilitazione alla Galbusera. Da venerdì scorso lavoratori e lavoratrici sono in stato di agitazione, e allo stabilimento Galbusera di Cosio Valtellino è stato proclamato uno sciopero di due ore giornaliere per mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 giugno.

I lavoratori giornalieri si asterranno dalla prestazione lavorativa nelle prime 2 ore di lavoro; i lavoratori turnisti si asterranno dalla prestazione lavorativa nelle prime 2 ore di lavoro del proprio turno (mattino – pomeriggio – notte);

I motivi dello sciopero sono i seguenti: interruzione della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, a seguito della rigidità aziendale nel chiedere la proroga fino al 31.12.2027 delle deroghe senza limitazioni oggi presenti in merito alla durata ed ai rinnovi dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato; indisponibilità aziendale ad incrementare nel prossimo triennio il valore del premio di risultato per i lavoratori e le lavoratrici alle dirette dipendenze di Galbusera; organizzazione del lavoro che ha implementato oltre misura il carico di lavoro sui singoli dipendenti con diffuse e ripetute condizioni di stress correlato all’attività lavorativa; forte criticità organizzativa, con ripercussioni anche nella programmazione dei carichi di lavoro con un conseguente impatto negativo anche sulla qualità dei processi di produzione.