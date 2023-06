Trasporti, presentata la sperimentazione della linea Salò-Desenzano

giovedì, 8 giugno 2023

Salò – Operativo il collegamento diretto Salò — Desenzano, la linea R‑LINK 204, iniziativa della Regione Lombardia per garantire una mobilità efficiente e conveniente nella pittoresca regione della Valtenesi. Questa linea veloce, che attraversa per 22 km la splendida Valtenesi, offre partenze ogni 30 minuti, 7 giorni su 7, con un percorso di soli 42 minuti. Progettato per soddisfare le esigenze di residenti e turisti, il servizio R‑LINK 204 è caratterizzato da elevati standard di regolarità, frequenza e comfort, consentendo a un ampio bacino di utenti di collegarsi facilmente ai trasporti ferroviari.

Il consigliere provinciale delegato al Tpl Giacomo Zobbio, presente in videocollegamento durante la presentazione della R-Link 204 tra Salò e Desenzano, ha commentato così: “Tutte le iniziative per il miglioramento del trasporto pubblico locale sono positive a mio avviso, e questa sperimentazione ritengo vada nella giusta direzione. Bene l’impegno di tutti i soggetti coinvolti a collaborare e ascoltare le esigenze dei territori, che possono vedersi garantito un buon servizio sia per i cittadini che in questo caso anche in chiave turismo sul Garda. L’obiettivo finale per incentivare a dovere il trasporto pubblico locale ha come precondizione che questo servizio sia facilmente fruibile, chiaro e ben collegato”.