Trasporti, domani sciopero di 4 ore: l’astensione in Trentino

giovedì, 14 dicembre 2023

Trento – Sciopero nazionale indetto per la giornata di domani, venerdì 15 dicembre, a cui hanno aderito a livello locale il Sindacato USB Lavoro Privato Federazione del Trentino. L’ordinanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che lo sciopero stesso venga ridotto a 4 ore.

Per quanto riguarda la provincia di Trento, il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. si asterranno dal servizio dalle 9 alle 13 di domani.

Le corse iniziate prima delle ore 9 e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: Servizio Urbano: prosecuzione fino al capolinea;

Servizio Extraurbano(per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario di Trentino trasporti)/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse in partenza successivamente alle 13.