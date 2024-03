Trasformazione digitale: incontro in Comunità Montana Valle Camonica

giovedì, 28 marzo 2024

Breno (Brescia) – Prosegue il lavoro del servizio innovazione e gestioni associate della Comunità Montana Valle Camonica con il dipartimento trasformazione digitale. Nei giorni scorsi le dottoresse Monica Menini e Donatella Nicolai del Team per la provincia di Brescia del Transformation Office del Dipartimento per la Trasformazione Digitale hanno partecipato a un proficuo tavolo di lavoro presso la sede della Comunità Montana della Valle Camonica a Breno.

Infatti gli enti comprensoriali territoriali stanno supportando i propri Comuni nella gestione dei bandi sull’innovazione del PNRR sull’asse PA digitale 2026 (https://padigitale2026.gov.it/) e si è instaurato un produttivo rapporto di collaborazione reciproca col Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che sta permettendo il corretto avanzamento dei lavori.

Quasi 400 domande di finanziamento presentate sul territorio per un totale di 9 milioni di euro. Queste importanti risorse aiuteranno ad aumentare il livello di innovazione dei Comuni valligiani e permetteranno l’implementazione di nuovi servizi telematici verso il cittadino.

Tale operazione è coordinata da Angelo Lascioli, responsabile del Servizio Innovazione e Gestioni Associate della Comunità Montana e Consorzio Bim di Valle Camonica, in collaborazione con la CSC (Società Cooperativa Sociale), attuale partner per la gestione del trentennale progetto di Vallecamonica On-Line (voli).

“Come assessorato all’Innovazione riteniamo che, grazie al supporto degli enti, i nostri Comuni abbiano potuto gestire correttamente tutte le domande di finanziamento e siano stati guidati professionalmente non solo per la parte tecnologica, ma anche in tutti i conseguenti atti amministrativi”, ha dichiarato l’assessore con delega all’Innovazione tecnologica Ilario Sabbadini.