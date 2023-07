Tragedia di Stava, commemorazione a 38 anni dal disastro

mercoledì, 19 luglio 2023

Tesero (Trento) – Il disastro che 38 anni fa causò la colata di fango e travolse l‘abitato di Stava, ma soprattutto le 268 vittime di quella tragedia, sono state ricordate da una celebrazione nella chiesa parrocchiale San Eliseo di Tesero, a cui hanno preso parte il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il vicepresidente e assessore provinciale all’ambiente Mario Tonina. Presenti anche il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, i sindaci di Tesero Elena Ceschini e di Longarone Roberto Padrin, numerose autorità civili e militari, fra le quali il commissario del Governo Filippo Santarelli, assieme a una rappresentanza dei familiari delle vittime riunite nella Fondazione Stava1985, con il presidente Graziano Lucchi.