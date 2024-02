Traffico Brennero, dibattito dopo richiesta procedura infrazione. Kompatscher: “Proseguire con il dialogo”

giovedì, 15 febbraio 2024

Bolzano – Sulla questione relativa al traffico di transito lungo il Brennero, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, sottolinea la necessità di proseguire le trattative per raggiungere una soluzione condivisa. “È necessario trovare un accordo che tenga conto dell’efficiente utilizzo economico del corridoio e della tutela della salute e dell’ambiente nei territori e nei Paesi interessati”, afferma il presidente della Provincia.

“Nonostante l’apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, su questo tema il dialogo tra Austria, Italia e Germania non deve essere interrotto”, ha sottolineato Kompatscher. “I tre Paesi sono responsabili, nei confronti dei loro cittadini, di trovare soluzioni rapide per migliorare la situazione lungo il corridoio del Brennero”, ha proseguito il presidente altoatesino, “e non possono permettersi di rimandare il problema fino alla decisione di un tribunale”. Con questa proposta, il presidente Arno Kompatscher ha voluto così prendere posizione, a seguito della richiesta ufficiale dell’Italia alla Commissione UE di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Austria, a causa dei blocchi al traffico di transito imposti da Vienna.

Secondo Kompatscher, “oramai è evidente come le infrastrutture esistenti stiano raggiungendo i loro limiti di capacità e vadano riorganizzate nel miglior modo possibile. Esistono già diverse soluzioni possibili – ha continuato – da un pedaggio di corridoio appropriato a un modello di pedaggio variabile, fino a un sistema di gestione digitale del traffico. L’obiettivo comune deve essere quello di trasformare l’asse del Brennero in un corridoio verde e digitalizzato.

L’Alleanza di Kufstein indica la direzione da seguire

A livello regionale, Baviera, Tirolo e Alto Adige si sono seduti insieme attorno ad un tavolo, nonostante posizioni talvolta divergenti, mostrando come la dichiarazione d’intenti siglata a Kufstein, nell’aprile del 2023, possa rappresentare un esempio sulla strada del dialogo. Secondo il presidente Kompatscher, “è dunque necessario avviare con urgenza un ciclo di negoziati transnazionale”.

Il sistema di gestione digitale del traffico come soluzione concreta

Baviera, Tirolo e Alto Adige hanno elaborato una proposta di soluzione concreta basata sulla digitalizzazione e su un sistema di dosaggio che potrebbe rappresentare un primo passo verso una politica comune lungo i corridoi stradali. Per implementare il sistema di gestione digitale del traffico sarebbe necessario un trattato internazionale tra Germania, Austria e Italia. “Spetta agli Stati decidere se l’approccio proposto dai territori potrà venire realizzato – ha aggiunto Kompatscher – il prerequisito fondamentale è che i rappresentanti dei diversi Stati si siedano attorno ad un tavolo e parlino tra loro. Sono convinto che il dialogo sia l’unica opzione possibile”.

Brennero: Giglio Vigna (Lega), bene Salvini, Italia si fa sentire in Europa

“Grazie al ministro Salvini, arriva un intervento atteso, importante, chiaro all’indirizzo della Commissione europea con cui, e per la prima volta nella storia, l’Italia chiede chiarezza circa i divieti austriaci al Brennero. Passiamo dalle parole ai fatti. Il nostro Paese si fa sentire in Europa. Finalmente”. Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della commissione Politiche UE, Alessandro Giglio Vigna.

BRENNERO: COLDIRETTI, BLOCCO AUSTRIA MINACCIA RECORD EXPORT 64 MLD

Gli ostacoli imposti dall’Austria al transito dei prodotti al Brennero minacciano il record storico dell’agroalimentare Made in Italy che nel 2023 ha superato il valore di 64 miliardi di euro, il massimo di sempre. A denunciarlo è la Coldiretti sulla base di una analisi sui dati Istat del commercio estero nel periodo gennaio-dicembre diffusa in occasione dell’invio della lettera del Governo indirizzata al segretario generale della Commissione europea a firma del Ministro Raffaele Fitto.

Il Brennero è un canale oggi insostituibile per il flusso delle merci dall’Italia – sottolinea la Coldiretti – verso l’Europa che rischia di essere soffocato dai limiti alla circolazione che pesano sull’ economia e sul lavoro. Basti pensare che attraverso l’arco alpino transitano le esportazioni agroalimentari italiane dirette verso il Corridoio Scandivano-Mediterraneo che conta Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia e tre paesi dell’Est Europa, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca. La sola Germania è il principale mercato europeo di sbocco del cibo Made in Italy per un valore che nel 2023 ha raggiunto la cifra di 8 miliardi, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat.

Ma a minacciare le esportazioni agroalimentari tricolori sono anche le difficoltà alla navigazione provocate dagli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi nel Mar Rosso con le spedizioni agroalimentari verso l’Asia che valgono complessivamente 5,5 miliardi di euro. secondo stime della Coldiretti. L’allungamento delle rotte marittime tra Oriente e Occidente, costrette ad evitare il Canale di Suez e a circumnavigare il Sud Africa, hanno portato – precisa la Coldiretti – ad un aumento dei costi di trasporto del 40%, secondo un’analisi di Ismea, mentre i tempi di percorrenza sono aumentati mediamente di 7-10 giorni.

Le produzioni più penalizzate sono i derivati del pomodoro, per un valore di circa 270 milioni, davanti alle mele, le cui vendita in Asia ammontano a 170 milioni, assieme ai kiwi, secondo una stima Coldiretti su dati Istat. Ma tra gli alimentari interessati alle esportazioni in Asia oltre all’ortofrutta fresca e trasformata, ci sono anche la pasta e prodotti da forno, dolci e vino per un valore complessivo stimato in 5,5 miliardi nel 2023.

Il blocco del Mar Rosso pesa anche sulle importazioni dall’Asia di fertilizzanti, che rappresentano ben il 15% del totale degli arrivi in Italia, per un valore di circa 200 milioni nel 2023, con un preoccupante impatto sui costi di produzione delle imprese agricole che coltivano frutta e verdura. Ad essere interessati sono soprattutto i concimi idrosolubili che vengono utilizzati nella fertirrigazione e per i quali si avvertono già le prime tensioni sui prezzi, secondo Coldiretti.

“Per sostenere il trend di crescita dell’enogastronomia nazionale serve rimuovere gli ostacoli commerciali ma anche agire sui ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra sud e nord del paese, ma anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo” sottolinea il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare l’importanza di cogliere l’opportunità del Pnrr per modernizzare la logistica nazionale che ogni anno rappresenta per il nostro paese un danno in termini di minor opportunità di export. Ma è importante lavorare anche sull’internazionalizzazione per sostenere le imprese che vogliono conquistare nuovi mercati e rafforzare quelli consolidati valorizzando il ruolo strategico dell’Ice con il sostegno delle ambasciate anche nel contrasto all’italian sounding. L’obiettivo – conclude Prandini – è portare il valore annuale dell’export agroalimentare a 100 miliardi nel 2030”.