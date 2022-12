Traffico intenso sull’Autobrennero, la situazione in Trentino

domenica, 11 dicembre 2022

Trento – Traffico intenso sull’Autobrennero. Una progressiva intensificazione dei flussi di traffico sta interessando la rete viaria del Trentino, in direzione Sud.

La domenica del weekend dell’Immacolata si conferma da bollino nero per il rientro degli ospiti nelle località di provenienza. In particolare lungo l’Autobrennero, dove per coprire la distanza Bolzano-Trento si impiegano circa 90 minuti, mente da Trento a Verona ci vogliono 80 minuti. In Trentino particolari rallentamenti si registrano lungo la statale 12, tra il capoluogo e Rovereto. La situazione viene monitorata in tempo reale dall'”Unità di crisi” istituita presso la caserma dei Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. Il picco di traffico è atteso per il primo pomeriggio, tra le 14 e le 15, mentre sarà in esaurimento presumibilmente verso le 22.

Meteotrentino prevede per la giornata odierna l’esaurimento delle deboli nevicate attualmente in atto sui settori sudorientali, con schiarite a partire da nordovest. In quota nel Trentino meridionale sono caduti fino a 30 centimetri di neve. In serata è attesa un’attenuazione del vento da nord che sta interessando in queste ore il fondovalle, con un conseguente abbassamento delle temperature, che potrebbero risultare inferiori a -6 °C a Trento. Il forte è repentino abbassamento termico potrebbe favorire la formazione di ghiaccio sul manto stradale. Per questo motivo i viaggiatori sono invitati alla prudenza.