Tour Miss Italia in Trentino Alto Adige, seconda tappa a Egna

martedì, 13 giugno 2023

Egna – Prosegue il tour dell’edizione 2023 del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige, il concorso più seguito e accreditato d’Italia, capitanato da Patrizia Mirigliani ed arrivato alla sua 84esima edizione.

Il secondo appuntamento in Trentino Alto Adige con la bellezza per il 2023, sarà, questo giovedì 15 giugno a partire dalle ore 21.15, presso l’enoteca e ristorante Johnson & Dipoli, sotto gli storici portici di Egna, per una serata davvero speciale che vedrà protagonista il gusto: vino, cibo, moda e musica per un connubio imperdibile.

Il patron del rinomato ristorante, Vincenzo Degasperi, in collaborazione con Roberta Rizzi, pr & event specialist, e con Sonia Leonardi, della Soleo Show ospiterà l’evento “Dinner Show”, cena degustazione con sfilata di moda e musica dal vivo.

Una cena gourmet di eccellenze culinarie, per cui è richiesta la prenotazione, proposte dallo chef de cuisine Josef Affenzeller e fornite dal prestigioso partner “Logino & Cardenal Cibi Rari e Preziosi”, abbinate ai vini delle più rinomate cantine del territorio.

Lo show di Miss Italia Trentino Alto Adige, organizzato e presentato da Sonia Leonardi, accompagnerà l’intera cena e vedrà sfilare sul red carpet le ragazze che si contenderanno la fascia di Miss Johnson & Dipoli valevole per accedere alle finali regionali per il titolo di Miss Trentino Alto Adige.

Durante la serata, non mancherà il momento fashion. Sfileranno sul red carpet alcuni esclusivi capi dell’atelier bolzanino Dama e le proposte uniche ed originali della stilista Anna Deflorian di Predazzo. Dama Studio, l’atelier bolzanino guidato dalla stilista Degmar Gruber, proporrà abiti contemporanei senza tempo, realizzati a mano e prodotti utilizzando tessuti italiani selezionati e di provenienza responsabile.

Sintesi, di Anna Deflorian di Predazzo, presenterà uno stile alternativo, per una donna che non vuole essere simile alle altre, che ama sentirsi unica e speciale, in sintonia con se stessa. Anche lei sostenitrice del made in Italy e dei tessuti naturali.

A curare l’hair look delle ragazze ci pensa il noto brand italiano Framesi. New entry in casa Miss Italia. Sarà il Salone Hair Studios di Paola Foldi di Bolzano a valorizzare le acconciature delle candidate miss, creando per ciascuna di loro un look personalizzato. La cura della pelle e del make up sarà affidata a Bioline Jatò, società trentina sul mercato da oltre 40 anni.

La musica dal vivo proposta dalla cantante e show woman Francesca Dessì, direttamente dai palchi dei più importanti locali di intrattenimento d’Italia, intratterrà gli ospiti fino a fine serata.

Prossimo importante appuntamento per la terza sfilata sarà l’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane, domenica 18 giugno in Piazza Fiera con inizio alle ore 21.15 ad ingresso libero.

L’organizzazione invita tutte le ragazze di età tra i 18 e i 30 anni, a partecipare ad una nostra sfilata. È sufficiente inviare una mail o telefonare. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite (info@soleoshow.com – 0461.2391111)