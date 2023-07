Tour dei Passi 2023 e Musical Watch Veteran Car Club: evento in Val Müstair

venerdì, 14 luglio 2023

Brescia – E’ tutto pronto per il Tour dei Passi 2023, ed il Musical Watch Veteran Car Club, si appresta ad accogliere i suoi partecipanti ad un evento che rimarrà nei ricordi di tutti. Il Musical Watch Veteran Car Club (MWVCC) uno dei più grandi club di auto storiche d’Italia con sede a Brescia, torna quest’anno a proporre l’esclusivo Tour dei Passi, alla seconda edizione.

Domani, sabato 15 e domenica 16 luglio sarà la seconda edizione del raduno dedicato alle vetture Young Timer in collaborazione con il comune della Val Müstair in Svizzera.

Un Format che il club presieduto da Gianpietro Belussi ha proposto dallo scorso anno e che, visto il successo della prima edizione, vuole coinvolgere i giovani appassionati che amano le vetture storiche di più recente produzione.

“Il Tour dei Passi”, come è stato chiamato, ha già nel suo nome il cuore di cosa dovranno affrontare i partecipanti. Un percorso ancora più sfidante, e più vario nella proposta rispetto alla precedente edizione alla scoperta dei passi più importanti.

Equilibrio tra lunghezza del percorso, ore di guida, soste e velocità di crociera saranno i giusti ingredienti che possono soddisfare tutti gli appassionati.

La finalità di questo Tour vuole essere anche culturale: si potrà ammirare la “Biosfera Val Müstair” che con i suoi prati verdi e i villaggi curati è in netto contrasto con la natura selvaggia del vicino parco nazionale. Gli equipaggi avranno la possibilità di ammirare il Kloster St. Johann (Monastero di San Giovanni) a Müstair incluso nel patrimonio dell’umanità dell’Unesco per via dello straordinario ciclo di affreschi di epoca carolingia (IX secolo) e delle sculture romaniche che conserva.

Le auto “youngtimer” (quelle tra i venti e i quarant’anni) che iniziano a spopolare tra i collezionisti, in particolare quelli più giovani che si stanno avvicinando a questo fantastico mondo di passione, saranno le protagoniste.

Ed il MWVCC dedica alle nuove generazioni la sua attenzione: “Abbiamo pensato di riproporre un tour dedicato alle Youngtimer – dice il presidente Gianpietro Belussi – ponendo attenzione anche a dettagli come i tempi di sosta che i partecipanti potranno godere nella loro interezza. Infatti, vista la bellezza del percorso, sono stati previste alcune pause, per dare la possibilità a tutti di fissare l’immagine preferita.”

Ricordiamo che essendo un evento esclusivo, con caratteristiche tecniche particolari che necessitano di un’attenzione al dettaglio, il numero di partecipanti sarà limitato per permettere il perfetto coordinamento ed organizzazione tra l’hospitality e l’organizzazione tecnica.