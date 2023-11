Toto-Giunta provinciale a Trento, la consigliera Demagri chiede chiarezza

venerdì, 3 novembre 2023

Trento – Toto-Giunta: quali punti cardinali per una scelta responsabile? Intervento di Paola Demagri (nella foto), consigliera provinciale di casautonomia.eu.

“Queste giornate post voto hanno riempito la cronaca politica di tante ipotesi sul chi dovrà interpretare i vari ruoli nella nuova giunta del Fugatti-bis.

Per un Movimento autonomista quale è il nostro, il primo rammarico da esprimere è quello relativo al fatto che la parte più importante di questa partita – come volevasi dimostrare – è tutta gestita a livello nazionale.

Quanto deve essere triste per quei trentini che la pensano come noi, vedere che le loro sorti sono decise in un gabinetto romano. Questo stato di cose determina il rispetto di un manuale Cencelli locale che a noi eletti in minoranza interessa di certo assai poco se non in termini di rammarico politico.

Tuttavia, anche Casa autonomia è un Movimento che è stato investito di alcuni ruoli: opposizione, controllo amministrativo ma anche indirizzo politico. E’ dentro ai dettami di questo mandato che interpretiamo il compito di esprimere una forte presa di posizione.

Una Giunta Provinciale responsabile e capace avrebbe dovuto rassicurare i trentini partendo subito dall’interpretazione dei loro bisogni. Prima ancora di capire cosa ne pensa Roma delle varie poltrone sarebbe stato bello ricevere da Fugatti un messaggio convinto quale ad esempio: “abbiamo compreso che l’amministrazione della sanità pubblica ha fallito, ci spenderemo in prima persona per recuperare”. Il bisogno di una sanità migliore era in testa ad ogni sondaggio elettorale che cercasse di capire quali erano i principali crucci sociali dei trentini. Anche nella nostra campagna elettorale noi registravamo questo enorme disagio”, spiega Paola Demagri.