Tornano i turisti sul lago d’Iseo, Zampoleri (Navigazione): “Pronti alla stagione estiva con un servizio di qualità”

mercoledì, 10 maggio 2023

Costa Volpino (Bergamo) – La stagione sul lago d’Iseo è appena iniziata, i numeri dei passaggi sui battelli della Navigazione lago d’Iseo sono positivi e per l’estate le previsioni sono ottime sia per arrivi di turisti italiani che stranieri. Quest’ultimi sono tornati a frequentare le località del Sebino. L’ottimismo per l’estate è legato agli eventi di BergamoBrescia capitale della Cultura 2023, con manifestazioni e appuntamenti sia sulla sponda bergamasca che in quella bresciana.

“L’inizio di stagione – spiega Emiliano Zampoleri (nel video), direttore d’esercizio della Navigazione lago d’Iseo – è stato positivo, in queste settimane il turismo è concentrato in periodi brevi, prevalentemente nei fine settimana e quindi incide molto il tempo”. Ad esempio a Pasqua grazie al meteo c’è stato un boom di presenze, il ponte del 25 aprile e del 1° maggio è stato altalenante per i capricci del meteo. “Invece nel periodo estivo dove potenziamo il servizio – aggiunge Zampoleri – le presenze turistiche sono articolate su periodi più lunghi con forte richiesta di tour sui battelli della Navigazione”.

Nel cantiere della Navigazione lago d’Iseo a Costa Volpino (Bergamo) prosegue l’attività per la manutenzione della motonave “Ninfea“, un investimento attorno ai 100mila euro. Dopo la “Città di Bergamo“, finita in cantiere lo scorso inverno per un profondo intervento di manutenzione, ora è la volta della “Ninfea“. “Sono opere che vengono programmate nel tempo – sostiene Emiliano Zampoleri – e l’obiettivo è avere a disposizione tutta la flotta per il periodo estivo e garantire un servizio di qualità ai passeggeri”. L’imbarcazione “Città di Bergamo”, ammiraglia della Navigazione, è tornata in acqua a fine marzo, a giugno sarà la volta della “Ninfea”.

Inoltre sono in corso lavori di manutenzione straordinaria su alcuni pontili, le opere su quello di Siviano, una delle quattro località servite del Comune di Monte Isola, si sono concluse in anticipo su quanto programmato e presto sarà ultimato anche il secondo intervento al pontile di Peschiera Maraglio.

di Angelo Panzeri