Torna il posto di Polizia all’ospedale di Bolzano e Merano

mercoledì, 8 marzo 2023

Bolzano – La Questura di Bolzano ha disposto l’implementazione del posto di Polizia dell’ospedale del capoluogo e la riattivazione di quello del nosocomio di Merano, assicurando così una maggiore presenza degli operatori di polizia, con funzioni di prevenzione e di controllo, in luoghi frequentati da un gran numero di cittadini, così come da indicazioni ministeriali.

Il tema, più volte affrontato in appositi Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso il Commissariato del Governo, merita la dovuta attenzione; in questo modo, con il servizio prestato da Agenti della Polizia di Stato, viene fornita una risposta tempestiva ed efficace alle istanze di maggiore sicurezza che provengono sia dagli operatori sanitari, che devono svolgere la loro funzione in totale serenità, sia dagli utenti, frequentatori di strutture dove la prima ed unica preoccupazione deve essere quella della cura della salute.