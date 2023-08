Tires, record mondiale di Alex Aufderklamm sulla funivia cabrio

sabato, 26 agosto 2023

Tires (Bolzano) – Guinness World Record sulla funivia cabrio. Il due volte campione del mondo di pole sport Alex Aufderklamm si è esibito per cinque minuti in una performance aerea appeso alla funivia cabrio Tires–Rosengarten da un’altezza record di 139,26 metri.

Scenario naturale di rara bellezza la Val d’Ega (Bolzano) è stata scelta dal team di Alex Aufderklamm come cornice d’eccezione di un progetto letteralmente sospeso tra cielo, terra e musica e che ora è ufficialmente un Guinness World Record.

Il primato è stato convalidato nei giorni scorsi a seguito dell’esibizione, in cui l’artista circense altoatesino, due volte campione del mondo di pole sport, si è librato per cinque minuti da un’altezza record di 139,26 metri letteralmente appeso alla funivia cabrio Tires-Rosengarten, l’unica in Italia ad essere dotata da un ring panoramico sul tetto. Ad accompagnare e rendere ancora più suggestivo ed emozionante lo spettacolo, l’esecuzione dal vivo del poliedrico violinista guatemalteco Esaù Josuè Iovane.

La sicurezza dell’intero progetto è stata affidata a Davide Bertorello e al suo team di show e stunt rigger di Torino, specializzato nella sicurezza di eventi e show aerei a grandi altezze, che hanno lavorato in modo perfettamente sincronizzato.

L’esibizione fa parte del progetto Homeland, ideato dall’artista, che oggi studia alla prestigiosa Scuola Nazionale di Circo di Montréal, come omaggio alla meraviglia dei luoghi di cui è originario e a cui è profondamente legato.

Un’esibizione – possibile grazie al supporto di Carezza Dolomites – che unisce arte, musica, circo, sport e natura sullo sfondo di un panorama unico, Patrimonio dell’Umanità Unesco.