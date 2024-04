Tipworld torna da sabato 6 a martedì 9 aprile a Brunico: il programma

mercoledì, 3 aprile 2024

Brunico (Bolzano) – Tipworld torna da sabato 6 a martedì 9 aprile a Brunico. Il fine settimana della 44esima edizione della fiera pusterese è dedicato ai privati, mentre lunedì e martedì ad attendere i visitatori un interessante programma eventi in collaborazione con partner locali e associazioni imprenditoriali che rende la manifestazione un importante punto d’incontro commerciale per stringere contatti d’affari in un’atmosfera familiare.

Nella mattinata odierna è stato presentato il programma della 44ª edizione di Tipworld. Da decenni la manifestazione offre un emozionante fine settimana con un programma variegato e successivamente due giornate informative per tutti gli albergatori e ristoratori della zona (nelle foto credit Fiera Bolzano Marco Parisi)

Per quattro giorni, Tipworld si conferma il punto di incontro sociale ed economico della parte orientale della provincia. Oltre al Direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, erano presenti alla conferenza stampa anche Roland Griessmair (sindaco di Brunico), Georg Oberhollenzer (Direttore della Cassa Raiffeisen di Brunico), Judith Rainer (Presidente HGV Val Pusteria-Val Badia e Vice Presidente HGV), Christian Tschurtschenthaler (Vicepresidente di Bruneck AKTIV GmbH e membro delegato del consiglio di amministrazione NOBIS), Davide Complojer (Obmann lvh.apa Val Pusteria/Val Badia), Matthias Kirchler (Presidente HGV Val Pusteria/Val Badia e Vice Presidente HGV), Daniel Schönhuber (Presidente hds Val Pusteria), Thomas Ausserhofer (Presidente swr-ea Val Pusteria) e Günther Gremes (Membro del Consiglio di Amministrazione Tipworld GmbH).

Durante il fine settimana, il debutto a Tipworld di Alperia Sport Hero: “Siamo lieti di presentare questa iniziativa anche a Tipworld, dopo tanti anni di presenza a Tempo Libero a Bolzano. L’obiettivo di questa iniziativa è avvicinare i partecipanti al mondo dello sport e appassionarli all’hockey”, così Thomas Mur. In aggiunta, durante la fiera saranno presenti i giocatori dell’Hockey Club Val Pusteria, disponibili durante i momenti di Meet & Greet a condividere le proprie esperienze personali verso il professionismo sportivo.

Domenica, i bambini e i ragazzi che visiteranno Tipworld avranno la possibilità di vivere una giornata piena di attività, giochi e creazioni fantasiose. Il programma è proposto in collaborazione con il Servizio Giovanile di Brunico, Siebenpunkt e Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi. Nel pomeriggio, Tipworld diventerà inoltre il palcoscenico per la qualificazione dell’ottava edizione del “Südtiroler Wattkönig”.

Lunedì e martedì saranno riservati al pubblico specializzato del settore alberghiero-gastronomico e agli operatori economici della zona. Il Forum Imprenditori Brunico del lunedì sera, organizzato da NOBIS, merita una menzione speciale e può essere giustamente considerato uno degli eventi commerciali più importanti della metà orientale della provincia. Quest’anno il dibattito virerà intorno al tema dell’intelligenza artificiale.

Il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, ha dichiarato: “Nel corso degli anni, Tipworld si è confermata come punto d’incontro della Val Pusteria, accompagnando la crescita economica e sociale della zona. La 44ª edizione sarà nuovamente caratterizzata da tanti momenti salienti: siamo lieti di poter offrire quattro giorni di fiera emozionanti insieme a numerosi partner e oltre 200 espositori”.

Presenti a Tipworld anche l’Associazione cuochi altoatesini SKV e l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV. I loro stand rappresentano un punto d’incontro per i rispettivi settori durante tutti e quattro i giorni di fiera. Anche Confartigianato Imprese lvh.apa parteciperà con oltre 20 membri. Tipworld sarà, inoltre, occasione per numerose assemblee distrettuali, tra cui quelle dell’HGV, di Economia Alto Adige swr-ea e dell’Unione Commercio Turismo Servizi hds.

“Per l’organizzazione e la realizzazione di un programma così ampio, Tipworld può contare su partner solidi, tra cui l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV, NOBIS, la Cassa Raiffeisen di Brunico, Confartigianato Imprese lvh.apa, l’Associazione cuochi altoatesini SKV, l’Unione Commercio Turismo Servizi hds, Economia Alto Adige e Alperia. Grazie alla collaborazione produttiva tra i partner è possibile raggiungere obiettivi comuni e affrontare insieme le sfide più importanti”, ha dichiarato Armin Hilpold, presidente di Fiera Bolzano.