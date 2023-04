Tipworld 2023, più di 18mila visitatori alla fiera della Val Pusteria

mercoledì, 19 aprile 2023

Brunico (Bolzano) – Tipworld 2023, bilancio positivo: più di 18mila visitatori provenienti da tutta la Val Pusteria e non solo, nonché 200 espositori soddisfatti: questo è il bilancio positivo della 43esima edizione di Tipworld, conclusasi ieri a Stegona-Brunico (Bolzano). L’attrattività della fiera in Val Pusteria rimane inalterata per i visitatori specializzati e per il grande pubblico.

Anche quest’anno Tipworld ha registrato un’ottima affluenza, con oltre 18.000 visitatori nei quattro giorni di fiera, e ha convinto appieno con un programma vario e diversificato e l’inimitabile mix di esposizione commerciale ed eventi per il pubblico. Tipworld è insomma diventata il fondamentale punto d’incontro per l’economia locale e non solo. Il 17° Forum degli imprenditori di Brunico, che si è svolto quest’anno per la quinta volta nell’ambito di Tipworld, ha dato un contributo significativo in tal senso: l’evento imprenditoriale, organizzato dal Dipartimento per lo sviluppo del Comune di Brunico, si è concentrato sull’evoluzione del mondo del lavoro da mercato dei datori a quello dei lavoratori e ha attirato circa 200 imprenditori.

Il fine settimana, e in particolare la domenica, si è rivelato un vero e proprio successo, soprattutto grazie ai primi Tipworld Highland Games: circa 200 visitatori si sono cimentati in questa competizione sportiva tradizionale scozzese, lanciando tronchi d’albero e asce contro travi di legno. Per entrambe le giornate, i e le tre migliori premiati con degli ottimi buoni da spendere presso alcuni espositori della manifestazione. Più tranquilli, ma non per questo meno entusiasmanti, sono stati poi i rompicapo della Escape Room e le qualificazioni per il titolo di “Südtirols Wattkönig 2023”, così come il programma per famiglie con l’Organizzazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi e il Servizio Giovanile di Brunico.

“Sulla scia di una stagione invernale di successo, quest’anno il buonumore di espositori, visitatori e partner è stato particolarmente evidente. Con l’edizione 2023 Tipworld ha sottolineato la sua importanza per l’economia della Val Pusteria, grazie soprattutto al lodevole impegno delle associazioni imprenditoriali e non e delle istituzioni locali”, ha dichiarato il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur.

Come ormai da tradizione, l’Associazione commerciale per artigiani e fornitori di servizi lvh.apa si è presentata molto forte con 20 aziende associate, provenienti soprattutto dalla Val Pusteria e dalla Badia, che hanno approfittato della loro partecipazione per allacciare contatti commerciali in un’atmosfera familiare. Presso il Bistrot dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti HGV gli studenti della Scuola Alberghiera di Brunico hanno inoltre potuto stabilire un primo contatto con i loro futuri ospiti.

L’Associazione cuochi altoatesini SKV ha rappresentato una vera e propria attrazione per tutti i visitatori, accogliendo e deliziando ancora una volta presso il proprio stand numerosi ospiti del mondo della cucina, dello sport e della società durante i quattro giorni di fiera, tra i quali lo chef austriaco tre stelle Michelin Johannes Nuding, la “Zett”-Miss Südtirol 2023 Isabel Dialer e la squadra dei Lupi HC Val Pusteria con la mascotte Rufus.

Anche i 200 espositori sono rimasti molto soddisfatti dell’edizione 2023. “Espongo a Tipworld da almeno quindici anni e questa è stata senza dubbio la migliore edizione a livello commerciale: ho concluso tante belle vendite e raccolto numerosi contatti”, ha affermato Marco Valsasina di Erremme. “Sono distributore italiano di biciclette in legno realizzate in Grecia: un prodotto estremamente pregiato pensato principalmente per un pubblico specializzato. In questa prima esperienza a Tipworld ho incontrato il target giusto, albergatori e ristoratori, e quindi sono molto soddisfatto. C’è stato grande interesse anche da parte dei media e questo non può che farci piacere e aiutare il nostro business”, ha dichiarato Ferruccio Coltorti di Lamudabike.

Tipworld tornerà a Stegona-Brunico dal 6 al 9 aprile 2024.