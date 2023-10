Tigli abbattuti a Sulzano, Legambiente chiede il ripristino

giovedì, 19 ottobre 2023

Sulzano (Brescia)- La battaglia sui tigli a Sulzano prosegue, Legambiente Basso Sebino fa la voce grossa: “Il sindaco di Sulzano – sostiene Dario Balotta, presidente di Legambiente Basso Sebino – aveva affermato che sarebbero stati rimpiazzati altrettanti tigli della stessa età. Non solo. Il Comune, in data 28 febbraio, aveva fatto redigere al direttore dei lavori l’ordine di servizio avente per oggetto: il ripristino dei luoghi post erroneo abbattimento di alberi facenti parte del filare posto a ovest di via Pericoli, sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, eseguita con esemplari adulti della stessa specie….o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi delle piante tagliate per un evento anomalo attribuibile ad un errore umano di interpretazioni progettuali da parte di personale di cantiere che ha scambiato la potatura per un taglio”.

“Il paradosso – conclude Balotta – è che sono stati piantati dei filari di cespugli da giardino che non hanno niente a che vedere con le storiche specie arboree abbattute”.