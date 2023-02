Tigli abbattuti a Sulzano, Legambiente Basso Sebino fa la voce grossa

martedì, 28 febbraio 2023

Sulzano (Brescia) – Tigli abbattuti a Sulzano (Brescia), esposto di Legambiente alla Forestale e Soprintendenza. Legambiente Basso Sebino ha inviato due esposti, uno ai Carabinieri Forestale e l’altro alla Soprintendenza delle Belle Arti e del paesaggio per accertare le responsabilità dell’abbattimento e assicurarsi che quattro alberi delle stesse dimensioni vengano ripiantati come annunciato dal Comune di Sulzano.

Sorprende che mentre l’Europa raccomanda la massima attenzione alla conservazione degli alberi e finanzia un grande investimento pubblico con il PNRR per la piantumazione di un milione e 800 mila alberi per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, si possa assistere ad un abbattimento ingiustificato come quello avvenuto a Sulzano la settimana scorsa.

Esposto sul taglio ingiustificato di 4 tigli sul suolo pubblico in via Pericoli in località Sulzano

“Con la presente il sottoscritto Dario Balotta presidente del circolo Legambiente del basso Sebino intende segnalare e denunciare il taglio di 4 tigli effettuato nei pressi di via Pericoli.

L’abbattimento è stato effettuato durante i lavori per la costruzione della rotonda sulla strada principale del paese in via Cesare Battisti. Si precisa inoltre che nel progetto la nuova rotonda doveva essere realizzato senza alcun abbattimento degli alberi della parallela via Pericoli.

L’esponente ritiene che l’intervento sia illegittimo e arbitrario in considerazione del fatto che si tratta di alberi ad alto fusto (di circa 70 anni). Inoltre gli alberi abbattuti sono sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto rientranti nei 300 metri di fascia di rispetto del lago d’Iseo come da decreto Galasso e nei precedenti vincoli paesaggistici previsti dalla ex legge 1497/39 così come sostituito dal d.l.g.s 42/2004”, Dario Balotta, presidente del circolo Legambiente Basso Sebino.