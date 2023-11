Tesino e la Valsugana: intervento di Michel Floriani del Patt Valsugana e Tesino

lunedì, 20 novembre 2023

Tesino (Trento) – Quale visione per il Tesino e la Valsugana? Michel Floriani, Patt Valsugana e Tesino, chiarisce la sua visione sul Tesino: nicchia di biodiversità, turismo più rilassato, ma di qualità, agricoltura bio e sostenibile senza dimenticare la sua popolazione è autonomista per natura, fiera e solidale.

La conca del Tesino, popolata dai suoi abitanti storicamente viaggiatori, poi divenuti fedeli custodi di un pezzetto incantevole del Trentino, sembra fatta apposta per abitanti consapevoli dell’importanza di preservare il luogo dove vivono e per ospitare turisti attenti ad un turismo sostenibile. In questo territorio non occorre inventarsi nulla, esiste già un trainante che va solo potenziato, lo “slow tourism” ovvero il turismo disteso e rivolto al benessere dell’anima abbinato ad altre forme di sviluppo territoriale come agricoltura bio, valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico senza dimenticare quello sociale.

“Il Tesino che immagino – dice Michel Floriani (nella foto), coordinatore Patt Bassa Valsugana e Tesino – è sicuramente un luogo che ha ottime chances di successo futuro e lungimiranti potenzialità che però certo, vanno supportate e magari ripensate prendendo spunto dalle idee di tutti, ascoltando il territorio in primis. Parlando di un problema concreto della Conca non posso certo esimermi dal fare il punto sulla discussa variante del Tesino alla quale recentemente sono stato accostato utilizzando una mia frase in maniera strumentale ed inesatta poiché la speranza di vedere tale opera portata a compimento sarebbe un sogno ed i sogni non vanno mai abbandonati”.

“Tuttavia – prosegue Floriani – è bene essere obiettivi ed analizzare i fatti. Cito quanto scritto nero su bianco nella delibera 909 approvata all’epoca dalla Giunta Provinciale in merito al 5° aggiornamento del Piano Investimenti per la viabilità 2014-2018. “Per l’intervento relativo ai lavori di costruzione della variante di Strigno sulla Sp 78 del Tesino, attualmente finanziato a partire dall’esercizio finanziario 2024 – si legge nel testo – si propone la revoca del finanziamento del progetto medesimo dai propri strumenti di programmazione, per l’importo complessivo di 48 milioni di euro”. Di variante del Tesino, sia ben chiaro, si parla da decenni: prima progetti su progetti, discussioni infinite tra Comuni. Nel 1997 fu anche appaltata, ma il ricorso dei Comitati aveva bloccato l’iter”.

“Nel 2003 un nuovo progetto – continua – con l’apertura del cantiere addirittura prevista per il 2004 per un costo di 32milioni di euro. Per la gente della Valsugana e del Tesino queste non sono novità perché già da tempo, con il prorogare continuamente negli anni date e finanziamenti, si era capito che quest’opera, che permetteva di collegare il fondovalle alla Conca in tempi più ridotti e con una viabilità adeguata, bypassando e togliendo il traffico dai centri abitati di Strigno e Bieno, avrebbe stentato a vedere la luce. Nonostante queste premesse, è bene ricordare che, personalmente come coordinatore e poi come sezione, siamo da sempre schierati a favore della variante!”.

“In futuro non verrà meno il nostro impegno– precisa -, la speranza ed il sogno di veder la variante realizzata e come Patt locale non mancheremo mai di promuoverla nelle sedi opportune dichiarandola come opera importante per lo sviluppo del Tesino però ci dobbiamo scontrare con la realtà fatta di bilanci sempre più striminziti e priorità strategiche che, fino a quando non avremo un grande peso politico di valle, sarà una realtà fatta di rinunce più che di opere concrete”.

“Essere del Patt significa credere nelle genti, nelle valli e località trentine come il Tesino, – conclude Floriani – significa essere presenti sul territorio per portarne la voce; significa, in ultima istanza, lavorare con la visione di rendere la vita migliore a chi questi territori li vive. Chiudo quindi con un impegno verso il territorio, come Patt della Bassa Valsugana e Tesino, e come Coordinatore d’ambito, calendarizzeremo degli incontri in Tesino per aiutare chi vive il territorio e chi vuole investire su di esso a concretizzare le proprie idee, trovando il modo di

ricevere sempre più pareri favorevoli e positivi rispetto a quelli negativi!”.