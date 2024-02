Terzo settore: riconoscimento CAD all’ambito Valle Camonica

sabato, 24 febbraio 2024

Breno (Brescia) – L’Ambito Valle Camonica è il quarto territorio a ricevere il marchio CAD, dopo essersi sottoposto, per volontà dei suoi soggetti istituzionali, ad un meticoloso processo di indagine. All’assegnazione del riconoscimento corrisponde anche il rilascio di un report, frutto di una analisi esplicata nel referenziale.

A ritirare il premio, con la presenza del ministro Locatelli, è stato il presidente d’ambito Valle Camonica, Paolo Erba, alla presenza dell’assessore alla Comunità Montana, Ilario Sabbadini. La ricerca effettuata mette in luce per la Valle Camonica un rating dal valore alto, che la connota come una Comunità certamente Amica delle Persone con Disabilità. Sono molti e diversificati i punti di forza da sottolineare, tra i quali soprattutto la solida alleanza tra le istituzioni territoriali e il Terzo Settore, legame che ha offerto l’ampia possibilità di progettare e sperimentare insieme iniziative e sostegni. Il report è costituito da ben 4 Domini di analisi, ognuno dei quali suddiviso in più Indicatori. La valutazione delle diverse aree permette di ottenere sia il quadro sul presente, che i punti di partenza per successivi e progressivi processi di miglioramento.

Il marchio CAD

Il marchio CAD nasce per sostenere e riconoscere comunità locali che, senza attendere le pur necessarie riforme, hanno inaugurato percorsi virtuosi di promozione di reti e di progetti, che vedono le persone con disabilità ad un tempo protagoniste e destinatarie di azioni generative. Pertanto, questa certificazione rappresenta il riconoscimento formale di una volontà concreta, e metodologicamente sostenuta, di far crescere la valle come una comunità amica delle persone con disabilità.

Come già all’origine del percorso di ideazione e di ricerca, con il quale si è costruito il Panel degli indicatori, anche questo percorso di certificazione si deve al sostegno ideale ed economico di quattro Fondazioni bresciane (Fondazione ASM, Congrega della Carità Apostolica, Fondazione Villa Paradiso e Fondazione Tassara), che hanno concretizzato il loro ruolo di agenti di cambiamento, piuttosto che di meri erogatori filantropici. SIDIN (Società Italiana Disturbi del Neurosviluppo), dal canto suo, continua a sviluppare la metodologia scientifica del progetto, che ha condotto alla versione 4.0 del referenziale.

La ricerca

La ricerca, condotta durante la seconda metà del 2023, si è basata su un’accurata analisi documentale e su un esteso lavoro di interviste a più testimoni, così suddivisi:

Dirigenti, funzionari e assistenti sociali dell’Azienda Territoriale Servizi alla Persona e di Comuni del territorio (n.6 interviste)

Familiari di persone con disabilità (n.2 interviste)

Dirigenti e operatori di organizzazioni del Terzo Settore attive nell’ambito dei sostegni alle persone con disabilità (n.7 interviste)

Vice Presidente Associazione Alleanza per la salute mentale di Valle Camonica

Presidenti di associazioni ed enti di settore (n.5 interviste)

Dirigente e Assistente Sociale di ASST Valle Camonica (n.2 interviste)

Coordinatore CCSS/Dirigente Scolastico

Portavoce del Comitato di Coordinamento del Forum Territoriale del Terzo Settore di Valle Camonica.

I risultati

Nel complesso, l’analisi condotta ha portato a questi risultati:

Dominio STRUTTURA DELL’UNITÀ TERRITORIALE (Presenza dell’intera filiera di servizi per le PCD, Presenza di servizi/progetti di supporto alla famiglia delle PCD, Presenza di servizi per la salute mentale delle PCD, Presenza di abitazioni a supporto della vita indipendente, Inclusione lavorativa, Presenza di progetti ed esperienze per l’inclusione lavorativa delle PCD, Presenza di attività sportive per le PCD, Rete di trasporti accessibile e facilitata e mobilità autonoma, Presenza di percorsi sanitari facilitati/supportati per le PCD, Presenza di iniziative/progetti di sensibilizzazione ai bisogni delle PCD) – punteggio 2,6 / 4

Dominio ISTITUZIONE TERRITORIALE (Conoscenza della popolazione residente con disabilità, Evidenza del PdV secondo la logica della QdV, Evidenza di azioni di coordinamento nella messa a punto e nella conduzione dei sostegni formali e informali all’interno del PdV, Capacità di promozione di nuove iniziative, esperienze e progetti) – punteggio 3 / 4

Dominio ASSOCIAZIONISMO (Presenza di associazioni di familiari di PCD, Presenza di associazioni di volontariato aventi come mission la QdV delle PCD, Presenza di sistemi di advocacy, Presenza di PCD negli organismi di rappresentanza, Autodeterminazione delle PCD, Competenza delle associazioni: Presenza di percorsi formativi per i volontari, familiari, PCD, focalizzati su QdV e Diritti) – punteggio 3,2 / 4

Dominio SERVIZI PROFESSIONALI (Il PdV e la Qualità di Vita, Allineamento dei servizi/sostegni alla QdV, Formazione al PdV, Iniziative ad elevato tasso innovativo nell’ambito dell’inclusione, Le reti per le transizioni) – punteggio 2,7 / 4.