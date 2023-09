martedì, 5 settembre 2023

Terragnolo (Trento) – Chiusa la Sp2 tra Rovereto e Folgaria. La Provincia di Trento ha disposto la chiusura della Sp 2 Rovereto-Folgaria fra gli abitati di Dieneri-Scottini-Pornal in corrispondenza del km 17,500 circa, in comune di Terragnolo e l’abitato di Serrada in comune di Folgaria fino al prossimo 22 settembre.

Sono previsti interventi urgenti, legati anche agli smottamenti delle scorse settimane.