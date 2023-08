Terme di Boario: riapre la piscina riabilitativa, nuovi orari alla Spa e novità all’hotel Rizzi

lunedì, 28 agosto 2023

Boario Terme (Brescia) – Tante iniziative alle Terme di Boario, con settembre riapre la piscina riabilitativa, prorogato il servizio Pool Spa e nuovi orari della Spa dall’8 settembre e la grande attrazione con le proposte dell’hotel Rizzi. Ecco le novità

PISCINA RIABILITATIVA

Riapre la piscina riabilitativa delle Terme di Boario, realizzata con percorsi vascolari in gradiente progressivo di pressione idrica con acqua termale calda, particolarmente adatta per i trattamenti delle patologie legate al flusso venoso degli arti inferiori secondo i principi della Medicina Termale. La piscina termale è stata nel tempo adattata per sviluppare le attività riabilitative in acqua, ottimo complemento per le attività riabilitative in ambulatorio ed in palestra. Trovano spazio anche attività legate a persone con disabilità alle quali è garantito un percorso idoneo, ma anche ai neonati e alla prima infanzia.

Il ritorno nella tradizionale piscina termale è stato auspicato da molti ed anche per le Terme di Boario significa un’importante ripresa della specifica attività in un settore continuamente in crescita (post traumatico, neuromotorio, flebologico, posturale).

Info e Prenotazioni: 0364.525011

POOL SPA PROROGATO AL 7 SETTEMBRE

Un’ampia offerta di massaggi (scrub, aromaterapico, rilassante, con Sali dell’hymalaia, sensoriale ed altro ancora) garantisce l’applicazione dei moderni ritrovati della Spa che alle Terme di Boario conosce un crescente successo grazie ai percorsi curati ed eseguiti con piena professionalità.

Da venerdì 8 settembre la Spa modifica gli orari di accesso al pubblico per consentire una più facile fruizione con la garanzia della massima cura generale e dei particolari.

Dal lunedì al venerdì i turni saranno tre, della durata di 3 ore ciascuno: 12:30-15:30; 16-19; 19:30 – 22:30

Il sabato e la domenica i turni saranno sempre tre, della durata di 3 ore ciascuno: 10-13; 13:30-16:30; 17-20

Infine si ricorda che il servizio “Pool Spa”, attivo dal lunedì al giovedì che permette l’utilizzo delle piscine interne ed esterne di Terme di Boario verrà prorogato fino al 7 di settembre.

SPECIALE FUGA D’AMORE ALL’HOTEL RIZZI

Con l’arrivo dell’autunno, l’Hotel Rizzi Aquacharme propone fine settimana a tema dal titolo accattivante “Fuga d’Amore” che comprende: Soggiorno 1 notte/2 giorni con prima colazione; sistemazione in camera doppia Exclusive; love welcome: biscottini e spumante; cena presso il ristorante Acero Rosso (bevande escluse)

Un ingresso al percorso Spa delle Terme di Boario

Un massaggio bioenergetico 50’

Al prezzo speciale di 175 euro per persona per un totale di 350 euro per la coppia. Supplemento camera Junior Suite (con vasca rotonda idromassaggio o doccia multifunzione) 30 euro per persona

La prenotazione è sempre gradita allo 0364.531617