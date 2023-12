Tento, incontro tra la vicepresidente della Provincia Gerosa e il mondo della scuola

mercoledì, 20 dicembre 2023

Trento – Auguri speciali stamani presso il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia alla Vicepresidente e assessore provinciale all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa. Insieme al personale ad accoglierla era presente una delegazione di studenti degli istituti professionali di Levico Terme e di Rovereto, che, in rappresentanza delle loro scuole, hanno condiviso con tutti i presenti il frutto del loro impegno scolastico, presentando un magnifico buffet, sul quale spiccavano deliziosi panettoni artigianali cucinati da loro stessi. “Devono essere obiettivi non solo sfidanti ma ingaggianti quelli che ci aspettano – ha affermato la Vicepresidente Francesca Gerosa rivolgendosi agli studenti e ai dipendenti del Dipartimento – perché per riuscire a portare a compimento sfide importanti, tutti noi ci dobbiamo impegnare, ognuno con le proprie competenze, i propri ruoli e le proprie idee, perché spesso è dalle differenze di idee, nel confronto sano e costruttivo che si riesce a costruire qualcosa di unico che può dare il meglio alla nostra comunità”.

Al breve saluto erano presenti il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato, la sovrintendente scolastica Viviana Sbardella, il dirigente dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme Federico Samaden e il dirigente dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto Vito Rovigo.

La Vicepresidente si è voluta soffermare a parlare con i ragazzi, complimentandosi con loro, ribadendo la sua disponibilità all’ascolto e sottolineando l’importanza del coinvolgimento e della passione nello studio, così come nel lavoro.

Rivolgendosi poi al personale del Dipartimento, riunito in Aula Magna, ringraziando per la collaborazione e le competenze profuse nel lavoro quotidiano, la Vicepresidente ha concluso: “Sarò spesso al Dipartimento, perché è solo lavorando fianco a fianco e immergendosi nelle specifiche realtà che si riesce a declinare le idee in fatti concreti. Ci aspetta una stagione impegnativa, ma sono convinta che insieme riusciremo a fare molta strada.”