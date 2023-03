Temù, Sandrini Group: un sito innovativo e tante proposte per aziende e privati

martedì, 7 marzo 2023

Temù (Brescia) – La Sandrini Group di Temù (Brescia) presenta una serie di novità per aziende e privati, ha un sito rinnovato e innovativo dove osservare e scoprire i prodotti per l’edilizia, carburanti e soprattutto una ferramenta con ogni tipo di prodotti, utensili e bricolage. Quest’ultimo angolo è tra le sezioni più visitate della Sandrini Group, azienda specializzata con un’antica tradizione e punto di riferimento per la Valle Camonica, province di Brescia e Trento.

L’edilizia – e non solo per il superbonus – è ripartita e le richieste che giungono alla Sandrini sono in aumento. “Ogni giorno – spiega Giacomo Sandrini, contitolare dell’azienda con il fratello Simone e il padre Ermes – abbiamo decine di richieste, per la clientela abbiamo rinnovato il sito creando delle apposite sezioni dove aziende e privati possono visionare e avere un’idea di ciò che mettiamo a disposizione”. Nel quartier generale della Sandrini Group a Temù il cliente viene accolto dal personale e messo a suo agio, oltre ad avere – e questo è oggi fondamentale per il cliente – tempi e modalità di consegna ben definiti. “I servizi che offriamo – prosegue Giacomo Sandrini – sono differenziati e siamo in grado di soddisfare – come è avvenuto in numerosi cantieri della Valle Camonica – anche esigenze particolari”.

Sono sei le sezioni del nuovo portale della Sandrini Group dove vengono illustrati prodotti e attività, dal noleggio dei ponteggi e gru ai servizi per il trasporto di macchinari e attrezzature, quindi vendita al dettaglio e ingrosso di materiali edili delle migliori marche e di alta qualità, materie prime e prodotti combustibili solidi e liquidi.

La novità è rappresentata dai prodotti di ferramenta, elettrici e idraulici, di bricolage e di tutti gli utensili: l’azienda di Temù è fornitissima e fa da richiamo per le imprese, ma anche residenti e turisti che frequentano la valle. L’aggiornamento dei prodotti e anche delle opportunità è costante e possono essere scoperte sul sito (www.sandrinigroup.it) o seguendo i social (Facebook e Instagram).