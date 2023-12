Temù ospita dal 7 al 10 dicembre il Festival del Silter Dop

lunedì, 4 dicembre 2023

Temù (Brescia) – Presentato il Festival del Silter Dop, in programma Temù (Brescia) dal 7 al 10 dicembre. L’appuntamento, giunto alla 6^ edizione, è organizzato dal Consorzio di tutela del Formaggio Silter DOP con la Comunità Montana Valle Camonica e la Comunità Montana Sebino Bresciano, il Bio-distretto di Valle Camonica ed il Consorzio Tutela Vini I.G.T. Valle Camonica, il Comune di Temù e la Pro loco di Temù.

Alla presentazione erano presenti Gian Battista Sangalli, direttore Servizio Gestione del Territorio della Comunità Montana, Enrico Dellanoce, assessore alla Gestione del Territorio della Comunità Montana, Oscar Baccanelli, presidente del Consorzio per la tutela del Formaggio Silter D.O.P., quindi Barbara Bettoni di Az. Agricola Prestello, e Alessia Rodari dell’ufficio Gestione del Territorio della Comunità Montana.

Le casette con il formaggio Silter e altri prodotti di numerose aziende agricole locali saranno allestite in piazza Pellegrinaggio in Adamello a Temù dal 7 al 10 dicembre, per quattro giorni, nel corso del lungo ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, i visitatori potranno scegliere tra degustazioni gratuite a cura dei produttori, che spiegheranno come si realizza la specialità con Denominazione di Origine Protetta della Valle Camonica e del Sebino Bresciano. Non mancheranno gli intrattenimenti musicali con la Fisarmonica di Oscar Taboni e con il cantastorie Germano Melotti.

Oscar Baccanelli, presidente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter DOP: “Il Consorzio ha deciso di riproporre il Festival del Silter DOP con entusiasmo: il prodotto di quest’anno, che verrà presentato da 6 produttori al Festival, si sta dimostrando eccellente. Speriamo che chi prenderà parte alla rassegna lo apprezzi. Tra l’altro alla premiazione del miglior formaggio 2023 organizzata dall’ONAF – Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio – è stato riconosciuto un premio al miglior Silter 2023 decretato dalla giuria popolare”.

Enrico Dellanoce, assessore alla Gestione del Territorio della Comunità Montana: “ Una rassegna, quella del Silter, che valorizza una delle eccellenze della Valle Camonica e del Sebino e la propone ai numerosi turisti e visitatori attesi in Alta Valle Camonica per il ponte dell’8 dicembre”.

Il programma

Giovedì 7 dicembre alle 14 apertura delle casette con il Silter Dop ed altri prodotti di Valle Camonica.

Venerdì 8 dicembre alle 11 apertura delle casette e apertura della Giuria popolare per la premiazione del miglior Silter 2023 organizzata dall’ONAF – Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio. Dalle 14 accompagnamento musicale con di Oscar Taboni; alle 16 la degustazione guidata: “Il Silter incontra le eccellenze della Valle Camonica” (presso la sede della Pro Loco); alle 17 il taglio del Silter e l’inaugurazione del festival con la presenza delle autorità.

Sabato 9 dicembre alle 11 apertura delle casette e apertura della Giuria popolare per la premiazione del miglior Silter 2023; dalle 14 accompagnamento musicale a cura del cantastorie Germano Melotti; alle 16 Degustazione guidata: “Il Silter incontra le eccellenze del Sebino Bresciano” (presso la sede della Pro Loco). Alle 17 la premiazione del concorso Miglior Silter 2023.

Domenica 10 dicembre alle 11 apertura delle casette. Alle 13 saluti finali e brindisi di chiusura della manifestazione.

di A. Pa.