Temù: il sindaco Pasina nomina assessori Omar Calzoni e Paolo Zanini

sabato, 18 novembre 2023

Temù (Brescia) – Ricomposta la Giunta comunale di Temù: il sindaco Giuseppe Pasina ha nominato come nuovi assessori Omar Calzoni, che sarà anche vicesindaco e Paolo Zanini. La crisi al Comune di Temù registra oggi la nomina dei due assessori.

Il 10 novembre scorso il primo cittadino di Temù aveva revocato le deleghe al vicesindaco Alberto Cattaneo, all’assessore Sergio Regola e al pro sindaco di Villa Dalegno Corrado Tomasi, aprendo di fatto una crisi all’interno del gruppo di maggioranza “Insieme per Temù”. Oggi la ricomposizione della Giunta, mentre nelle prossime settimane sarà convocato il consiglio comunale per discutere la mozione di sfiducia, come richiesto da quattro consiglieri comunali del gruppo “Insieme per Temù“, Alberto Cattaneo, Andrea Lamorgesa, Daniela Longhi e Attilio Maroni. Decisiva sarà la decisione della minoranza “Autonomia e cambiamento“, che dovranno anche valutare le prospettive future come gruppo in vista dalle elezioni di giugno.

di An. Pa.