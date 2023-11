Temù: il sindaco nomina Oreste Pasina nella Fondazione Carettoni

sabato, 25 novembre 2023

Temù – Nuovi colpi di scena al Comune di Temù: il primo cittadino ha nominato Oreste Pasina quale rappresentante dell’Amministrazione comunale nella Fondazione “Monsignor Carettoni” onlus. Oreste Pasina subentra a Corrado Tomasi, al quale il 10 novembre scorso era stata revocata la delega dal sindaco Giuseppe Pasina (nella foto).

Intanto, in attesa dal Consiglio comunale sulla mozione di sfiducia presentata da quattro consiglieri comunali del gruppo di maggioranza “Insieme per Temù”, che si terrà entro il 14 dicembre, il sindaco Giuseppe Pasina ha inviato una lettera alla popolazione definendo “poco responsabile e corretto verso i cittadini” il gesto dei quattro consiglieri. “Ho sempre operato – spiega Pasina – in modo regolare e trasparente”.