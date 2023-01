Temù, il grande sogno è il nuovo palazzetto del ghiaccio

mercoledì, 4 gennaio 2023

Temù (Brescia) – Una serata speciale per l’Alta Valle Camonica: alla presenza di centinaia di persone, del sindaco di Temù (Brescia) Giuseppe Pasina, dell’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini, del consigliere regionale Claudia Carzeri, dell’assessore allo Sport di Comunità Montana di Valle Camonica Massimo Maugeri e del presidente della società Asd Hockey e pattinaggio artistico Ponte di Legno-Temù Pier Luigi Mottinelli, è stato presentato nella tensostruttura di Temù (Brescia) il progetto del nuovo palazzetto del ghiaccio.

VIDEO

Poi si sono sono esibiti i ragazzi dell‘Asd Hockey e del pattinaggio artistico e due campioni italiani Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che lo scorso autunno hanno conquistato un grande successo nel Grand Prix di pattinaggio di figura in Finlandia.

“E’ un grande sogno – ha spiegato Giuseppe Pasina, sindaco di Temù (Brescia), introducendo la serata – il secondo sogno che porterà ad ampliare l’offerta sportiva sul nostro territorio, con un palazzetto del ghiaccio”.

Un progetto – come ha ricordato il primo cittadino – portato avanti con i consiglieri Andrea Lamorgesa e Omar Calzoni e Gabriele Santopietro e che ora si può realizzare grazie a un finanziamento di 3 milioni che Regione Lombardia – tramite il Ministero – ha stanziato all’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica.Il palazzetto del ghiaccio sarà realizzato a Temù, nell’area che oggi ospita la tensostruttura e avrà una pista per le competizioni, spalti, spogliatoi e bar.

GLI INTERVENTI – “E’ un progetto ambizioso – ha rimarcato Pier Luigi Mottinelli, presidente l’Asd Hockey e del pattinaggio artistico – a cui teniamo molto e che diverrà un punto di riferimento per i ragazzi della nostra valle e gli appassionati che sono in aumento e sicuramente amplierà l’offerta sportiva in Alta Valle Camonica”.

L’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, ha illustrato il piano di sviluppo economico-sociale e sportivo portato avanti da Regione Lombardia per le Olimpiadi Invernali 2026 e che ha visto inserire importanti opere in Valle Camonica, compreso il palazzetto del ghiaccio di Temù. “Questa – ha evidenziato Davide Caparini – è un’opera che farà compiere un salto di qualità all’Alta Valle Camonica, rendendolo sempre più attraente”.

Invece la consigliera regionale Claudia Carzeri ha rimarcato gli incontri e il lavoro svolto con il Comune per avviare “un nuovo grande sogno”, mentre l’assessore allo Sport di Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, ha spiegato che “l’opera porterà benefici al mondo sportivo camuno”.

La seconda parte della serata ha visto le esibizioni che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente.

di A. Pa.

