Temù ha festeggiato la neo centenaria Maddalena Maroni

giovedì, 27 aprile 2023

Temù (Brescia) – Una grande festa per la neo centenaria: Maddalena Maroni, nata a Villa D’Allegno il 26 aprile 1923, ha raggiunto il meraviglioso traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita vissuto tutto nel suo paese d’origine.

I RICORDI – Nata in una famiglia contadina, ha cominciato fin da giovane a collaborazre in famiglia nel settore agricolo. Ha frequentato la scuola elementare, fino alla classe quarta di Temù (Brescia) per poi passare a Ponte di Legno, presso le Suore Canossiane per la quinta. Sempre a Ponte di Legno ha frequentato i corsi di avviamento professionale.

Ricorda il duro lavoro, i sacrifici e le preoccupazioni soprattutto nel periodo della guerra in cui era rimasta sola a casa a badare alla mamma malata e a gestire l’attività di famiglia in quanto i suoi due fratelli erano stati chiamati alle armi.

Ricorda volentieri le sessanta estati trascorse nella baita di Pramprà dove si dedicava alla cura del bestiame in alpeggio. Era divenuta un punto di riferimento per tanti passanti e per gli abitanti di Canè che avevano nella stessa zona i prati e seguivano animali. Una sua grande passione, quando il lavoro glielo permetteva, è stata quella del ricamo e del cucito.

Ha sempre vissuto in famiglia con i due fratelli, di cui uno sposato, partecipando attivamente alla crescita dei tre nipoti e successivamente delle cinque pronipoti.

MEMORIA STORICA – Ancora oggi lucida di mente, costituisce una memoria storica legata soprattutto a Villa Dalegno e ai suoi abitanti tramandando fatti ed eventi che viceversa andrebbero persi per sempre. Oggi la grande festa con nipoti, pronipoti, familiari e il sindaco di Temù, Giuseppe Pasina, ha donato una pergamena con scritto: “La memoria e l’esperienza del tempo vissuto sono il più prezioso patrimonio che una comunità ha il dovere di custodire”.

LA FESTA – Un momento importante è stata la festa che si è svolta, come suo desiderio, nella sua casa con la Santa Messa celebrata da don Alessandro Nana, il pranzo con i suoi parenti e la gradita visita del sindaco Giuseppe Pasina.

“Sono felice di aver vissuto cento anni nella mia casa, circondata dall’amore dei nipoti e delle pronipoti”, ha detto la neo centenaria di Temù, ringraziando tutti per l’affetto dimostrato in questa giornata speciale.